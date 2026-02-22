Fostul președinte Traian Băsescu a afirmat că România ar putea fi schimbată cu adevărat prin două reforme importante: reducerea numărului de județe la opt și eliminarea sistemului actual de sectoare din București, introdus în perioada guvernării lui Adrian Năstase.

El a explicat, într-un interviu acordat postului de televiziune „România TV”, că măsurile actuale de reducere a cheltuielilor nu reprezintă o reformă reală, ci doar soluții temporare. În opinia sa, doar schimbările structurale pot transforma cu adevărat țara.

Fostul președinte și-a dorit această reformă în perioada în care era la conducerea statului, însă președintele nu are suficiente puteri pentru a o impune. El a adăugat că două măsuri ar fi esențiale: reorganizarea administrativă prin crearea a opt județe și revenirea Bucureștiului la sistemul de administrare existent înainte de anul 2006, când împărțirea banilor către sectoare a fost modificată.

„Și eu am vrut și nu s-a putut, dar Președintele n-are pârghii. Două lucruri vor schimba fața României. Reforma administrativă să facă 8 județe și revenirea la București la administrarea de dinainte de 2006, când Adrian Năstase a împărțit banii la sectoare”, a declarat Traian Băsescu.

Fostul președinte Traian Băsescu a dat ca exemplu problema deszăpezirii din București pentru a arăta, în opinia sa, că actuala organizare administrativă a Capitalei funcționează greșit.

El a explicat că orașul se degradează de la an la an deoarece Primăria Capitalei gestionează cele mai importante servicii — încălzirea populației, apa, transportul public și marile bulevarde — dar nu are suficienți bani, fiindcă o mare parte din fonduri ajung la primăriile de sector.

Fostul șef al statului a spus că, în timpul problemelor cauzate de zăpadă, doar primarul general a ieșit public să răspundă nemulțumirilor oamenilor, deși multe dintre străzile blocate țin de responsabilitatea sectoarelor. Potrivit lui, niciun primar de sector nu a ieșit atunci să anunțe că va rezolva situația, preferând să evite explicațiile.

El a susținut că primarii de sector apar mai ales când sunt realizate lucrări vizibile, precum renovarea școlilor sau amenajarea spațiilor verzi, dar că la nivelul sectoarelor se cheltuie prea mulți bani fără rezultate suficiente. Acesta a afirmat că și modul de administrare al Bucureștiului trebuie schimbat