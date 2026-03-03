Potrivit estimărilor preliminare publicate de Eurostat, rata anuală a inflației în cele 21 de state din zona euro a ajuns la 1,9% în februarie 2026, față de 1,7% în ianuarie. Nivelul este peste estimările analiștilor, care mizau pe o stagnare la 1,7%.

Inflația de bază, care exclude prețurile volatile precum energia și alimentele, a crescut la 2,4%, de la 2,2% în luna precedentă. Acest indicator este urmărit atent de Banca Centrală Europeană în stabilirea politicii monetare.

Accelerarea inflației a fost determinată în principal de prețurile la servicii, care au crescut anual cu 3,4% în februarie, după 3,2% în ianuarie.

Prețurile la alimente, alcool și țigări au urcat cu 2,6% față de aceeași perioadă a anului trecut. În schimb, prețurile la energie au continuat să scadă, înregistrând un declin anual de 3,2%, după o scădere de 4% în ianuarie.

Datele publicate sunt preliminare, iar o estimare revizuită, care va include și datele pentru întreaga Uniune Europeană, urmează să fie anunțată în 18 martie.

Deși datele pentru februarie indică o creștere moderată, atenția factorilor de decizie se mută către efectele războiului din Orientul Mijlociu asupra prețurilor la energie.

Creșterea cu peste 10% a cotațiilor petrolului ar putea avea un impact rapid asupra inflației, deoarece comercianții de combustibil transferă costurile către consumatori în doar câteva zile.

Analiștii de la JPMorgan Chase estimează că o creștere de 10% a prețului petrolului Brent ar putea majora inflația generală cu 0,11 puncte procentuale în termen de trei luni.

În contextul evoluțiilor recente, aceștia apreciază că inflația ar putea crește cu aproximativ 0,2 puncte procentuale dacă prețurile la energie se stabilizează la nivelurile actuale.

În ianuarie, rata anuală a inflației în Uniunea Europeană a scăzut la 2%, de la 2,3% în luna precedentă. România a înregistrat însă cea mai ridicată inflație din UE, cu un avans anual al prețurilor de 8,5%.

Banca Națională a României (BNR) a revizuit în creștere prognoza de inflație pentru finalul anului 2026, la 3,9%, față de 3,7% anterior. Potrivit datelor prezentate în 18 februarie de guvernatorul Mugur Isărescu, inflația este estimată să ajungă la 2,7% la sfârșitul anului 2027.