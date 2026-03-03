România se află într-o poziție sigură în ceea ce privește aprovizionarea cu carburanți și gaze naturale, iar autoritățile sunt pregătite să mențină stabilitatea prețurilor, chiar și în contextul tensiunilor internaționale din Orientul Mijlociu, a declarat ministrul Energiei, Bogdan Ivan, la Realitatea.

România dispune de peste 3,2 milioane de tone de carburant în stoc, asigurând flexibilitate în cazul unor perturbări externe. Producția internă de benzină este dublă față de consum, iar motorina acoperă aproximativ 60% din necesar. Această capacitate permite guvernului să intervină rapid pentru a proteja consumatorii și pentru a preveni speculațiile pe piață.

„Ne bazăm foarte mult pe producția internă. La benzină avem producție dublă față de cât consumăm. La motorină, producția noastră acoperă 60% din consum. Încercăm să ne asigurăm că prețurile nu vor fi supuse speculațiilor unor agenți economici care vor să profite de febra războiului din Orientul Mijlociu”, a declarat ministrul Energiei.

Ministrul Bogdan Ivan a menționat că, dacă prețurile carburanților cresc excesiv, guvernul ar putea propune reducerea temporară a accizelor.

„Rolul meu este să mă asigur că România are suficiente produse petroliere și gaze naturale pentru a funcționa. În același timp, sunt român și rolul meu este să protejez populația.”

România produce peste 80% din gazele naturale consumate intern, ceea ce reduce semnificativ riscul unor scumpiri bruște, chiar dacă piața europeană este influențată de contextul global. Ministerul Energiei a coordonat discuții tehnice cu Romgaz și OMV Petrom, principalii producători de gaze naturale, pentru a asigura continuitatea aprovizionării și stabilitatea prețurilor pentru consumatorii casnici.

„O să vin cu o propunere pe care va trebui să o discutăm cu ministrul de Finanțe și cu prim-ministrul României, inclusiv pentru a reglementa modul în care, pe o perioadă limitată, putem vorbi de o modificare a cuantumului accizelor. Dar este o decizie la nivelul întregului Guvern”, a explicat ministrul.

Chiar dacă actuala schemă de plafonare urma să expire la 31 martie, guvernul pregătește o nouă ordonanță care va menține prețurile pentru consumatorii casnici neschimbate. Aceasta va acoperi întreg lanțul de producție, transport și distribuție a gazelor naturale, garantând că prețul final pentru populație rămâne stabil.

„Nu o să crească prețul la gaze pentru consumatorul casnic. Avem un mecanism în fază finală, care va fi adoptat în această săptămână. Toți românii vor primi notificări că prețul rămâne același”, a explicat Ivan, în exclusivitate la Realitatea Plus. „Pentru omul de acasă nu înseamnă nimic. Nu va plăti mai mult pe kWh de gaz decât plătește astăzi.”

Cu toate acestea, cunoscutul analist economic Adrian Negrescu atrage atenția că declarațiile privind speculații pot avea efect invers, alimentând teorii ale conspirației și comportamente de consum iraționale.