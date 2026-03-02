Guvernul pregătește adoptarea unui act normativ care va implementa un nou mecanism pe piața gazelor, menit să limiteze impactul asupra consumatorilor casnici. Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat că prețul final pentru consumatorii casnici nu ar urma să depășească 310 lei/MWh, chiar dacă operatorii ar utiliza nivelurile maxime permise pe întreg lanțul de producție, transport și distribuție.

Oficialul a explicat că actul normativ a fost conceput pentru a anticipa volatilitatea internațională a prețurilor și riscurile generate de conflictul armat din Orientul Mijlociu și că proiectul este pregătit pentru a intra pe circuitul de aprobare guvernamentală.

Ministrul a precizat că, săptămâna aceasta, actul normativ va fi supus aprobării Guvernului și publicării în Monitorul Oficial, ceea ce va permite tuturor operatorilor de furnizare, inclusiv Romgaz, să prezinte oferte pentru consumatorii casnici, compania de stat urmând să devină operator de furnizare la nivel național.

El a subliniat la Digi24 că prețul plafonat la producător va fi de 110 lei/MWh, la transportator de 15 lei/MWh, la distribuție maxim 68 lei/MWh și 15 lei/MWh la furnizare, iar chiar dacă operatorii vor aplica nivelurile maxime permise, prețul final nu va depăși 310 lei/MWh.

„Săptămâna asta, în mod normal, intrăm cu actul normativ în Guvern pentru a fi adoptat, publicat în Monitorul Oficial, pentru ca toți operatorii de furnizare să facă ofertele către consumatorii casnici, pentru ca și cei de la Romgaz să vină cu o ofertă, pentru că ei deja sunt autorizați să fie operator de furnizare la nivel național”, a afirmat Bogdan Ivan.

Bogdan Ivan a explicat că acest mecanism va preveni creșterile rapide de preț pe piață, exemplificând cu o situație recentă în care prețul gazelor pe piața brand a crescut cu 20% într-un interval de 12 ore.

El a spus că prin acest sistem Executivul a reușit să protejeze consumatorul casnic, pregătind soluții pentru situații neprevăzute, inclusiv eventuale conflicte internaționale, și că astfel s-a acționat preventiv pentru a menține stabilitatea prețului la consumatorul final.

Ministrul Bogdan Ivan a adăugat că intrarea Romgaz pe piața de furnizare directă va urma modelul digital aplicat anterior de Hidroelectrica la liberalizarea pieței energiei electrice. Compania va veni cu oferte începând cu 1 aprilie, oferind un preț de referință relevant pentru consumatorii casnici.

Oficialul a subliniat că mecanismul hibrid va stimula competiția între furnizori, ceea ce ar putea conduce la scăderea prețurilor sub nivelul plafonat de 310 lei/MWh.

„Da (prețul anunțat anterior rămâne valabil – n.red.), și contextul de astăzi, pe care nimeni până acum 3 zile nu putea să-l prevadă, e cel care arată cât de utilă este acea idee cu care am venit și pentru care a scris actul normativ, și anume să avem un preț plafonat la producător, adică 110 lei per megawatt. Mai departe, preț reglementat la transportator, 15 lei pe megawatt, la distribuție maxim 68 lei, 15 lei la furnizare. (…) Nu vor putea să depășească 310 lei per megawatt la prețul gazelor naturale, cât este prețul plafonat astăzi. (…) În această formulă evităm și situația în care pe piața brand am ajuns să avem o creștere în ultimele 12h de 20% și protejăm consumatorul din România. Dacă nu am fi pregătit acest mecanism care, repet, n-avem de unde să știm că urmează acest conflict armat în Orientul Mijlociu, dar care ne pregătește pentru situații neprevăzute, nu am fi putut să anticipăm și să păstrăm prețul pentru consumatorul final. De această dată am fost cu un pas înainte și am anticipat și am venit cu soluția înainte de a fi o problemă pe piața din România”, a spus Bogdan Ivan.

Ministrul Energiei a afirmat că Romgaz este pregătită pentru această mutare pe piața de furnizare, subliniind că echipa companiei lucrează la acest obiectiv încă de anul trecut. El a precizat că succesul Romgaz pe piața de furnizare va fi determinat de modul în care compania își îndeplinește obiectivele, iar responsabilitatea conducerii este esențială.

Bogdan Ivan a mai menționat că rolul statului nu este de a exercita presiune verbală, ci de a se asigura că responsabilitățile sunt respectate și actele sunt aplicate în mod corect, subliniind că mandatul conducerii Romgaz depinde de performanța companiei în cadrul acestui mecanism.

Ministrul a încheiat prin a evidenția că noul sistem nu doar protejează consumatorul, ci oferă și o șansă pentru scăderea prețurilor prin competiția între furnizori, ceea ce reprezintă un element esențial pentru menținerea unui cost accesibil al gazelor pentru români, într-un context internațional volatil și incert.