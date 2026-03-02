Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat că intenția inițială a fost ca, de la 31 martie, piața gazelor să funcționeze fără intervenții din partea statului. El a arătat că obiectivul a fost maturizarea pieței, astfel încât liberalizarea să nu producă dezechilibre.

Totuși, în contextul actual economic și social, situația din piață a schimbat planurile. Ministrul a explicat că au existat oferte cu 18%, 20% și chiar 23% peste nivelul plafonat de 0,31 lei/kWh, ceea ce a determinat Guvernul, împreună cu Banca Națională, să caute o soluție pentru a evita o creștere bruscă a facturilor.

El a precizat că decizia urmărește protejarea puterii de cumpărare a populației, în condițiile în care aceasta este deja afectată de inflație și de contextul economic sensibil.

„Este evident că acolo trebuie să tindem, iar tendinţa iniţială, inclusiv pentru data de 31 martie, în cazul gazelor naturale, a fost aceeaşi – şi anume de a avea o piaţă suficient de matură, în aşa fel încât să nu ajungem la intervenţii din partea statului. Tranzităm o perioadă extrem de complicată, în care, din punct de vedere al inflaţiei şi al deficitului bugetar, ne aflăm într-un context sensibil social, politic şi economic. Clipa în care am avut oferte în piaţă şi cu 18%, şi cu 20%, şi cu 23% mai mari decât preţul de 0,31 lei/kWh a făcut evident faptul că nu doar Ministerul Energiei, ci şi întregul Guvern şi Banca Naţională au simţit nevoia de a găsi o metodă, împreună cu piaţa, prin care să nu fie distorsionat prea mult mecanismul de piaţă liberă şi să ne asigurăm că avem o protecţie şi a puterii de cumpărare – şi aşa erodată în ultima perioadă – şi a consumatorilor casnici din piaţă”, a menţionat ministrul Energiei.

În schimb, în cazul consumatorilor industriali, ministrul a arătat că nu există probleme similare. El a explicat că în această zonă există contracte bilaterale deja stabilite, iar prețul este sub plafonul de 0,37 lei.

Bogdan Ivan a anunțat că există un act normativ aflat în transparență decizională, care urmează să fie adoptat cel târziu săptămâna viitoare. Scopul este asigurarea unei predictibilități pentru perioada de după 31 martie.

Ministrul a arătat că, în prezent, există o zonă reglementată și că aceasta va continua, tocmai pentru a preveni un vârf de preț la consumatorul casnic final.

„Dorinţa iniţială pe care am avut-o, aşa cum ştiu şi operatorii din piaţă, a fost aceea de a merge 100% pe o formă de liberalizare totală. În momentul de faţă avem o zonă reglementată şi vom avea o zonă reglementată. Avem un act normativ aflat în transparenţă decizională, care va fi adoptat cel mai probabil săptămâna viitoare, dacă nu chiar în această săptămână, pentru a avea o oarecare predictibilitate pentru etapa post 31 martie, tocmai pentru a ne asigura că nu avem un spike (n.r. vârf) al preţului la consumatorul casnic final”, a mai spus Bogdan Ivan.

El a subliniat că își dorește un dialog extins cu toți actorii din piață, inclusiv cu reprezentanții patronatelor, ai mediului academic și cu specialiștii din domeniu. Obiectivul este stabilirea unui cadru echilibrat și predictibil, pe un model apropiat de cel din statele vest-europene.

„Din punct de vedere al pieţei, ceea ce doresc, împreună cu reprezentanţii structurilor patronale, care sunt în dialog cu reprezentanţi ai mediului academic şi cu specialiştii în domeniu, este să avem o consultare clară, începând cu etapa post 31 martie, încă de acum, pentru a ne asigura, împreună cu reglementatorul, că există condiţii corecte, pe modelul statelor din vestul Europei, în care nimeni nu poate să suspecteze că suntem în contradicţie cu principiile de acolo şi că, în momentul de faţă, sunt principii care nu se pot adapta României, să ne asigurăm că avem condiţii optime, că avem un preţ corect la consumatorul final şi să închidem odată acest diferend al discuţiilor şi declaraţiilor dintre diferiţi stakeholderi”, a mai spus ministrul.

Potrivit ministrului Bogdan Ivan, deciziile trebuie luate în baza consultărilor și a discuțiilor intersectoriale, astfel încât să fie menținut echilibrul economic și social.

El a mai precizat că intervenția actuală este determinată de contextul sensibil politic și economic, dar că, în anul următor, ar putea exista premisele pentru reglarea completă a mecanismelor de piață.