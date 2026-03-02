Hidroelectrica anunță modificări importante pentru clienții săi: termenul de plată al facturilor se scurtează de la 45 la 30 de zile, iar compania lansează campania „Giga Oferte la Mini Prețuri”, care oferă prețuri fixe și avantajoase atât pentru consumatorii casnici, cât și pentru companii.

Începând cu noul an contractual, clienții Hidroelectrica vor avea la dispoziție 30 de zile pentru achitarea facturilor, față de 45 de zile cât era anterior. Totuși, există o perioadă de tranziție: luna în care se prelungește contractul va păstra termenul vechi de 45 de zile, iar din luna următoare se aplică noul termen de 30 de zile.

Această modificare vine să ofere o gestionare mai rapidă și mai clară a plăților pentru clienți, în timp ce compania își eficientizează procesul de facturare.

Hidroelectrica introduce un preț fix pentru energia electrică împărțit pe două intervale, în cadrul contractelor de 12 luni:

Primele 3 luni: 0,40000 lei/kWh pentru energia activă fără tariful de transport; cu transport inclus: 0,40363 lei/kWh.

Următoarele 9 luni: 0,45000 lei/kWh fără tariful de transport; cu transport inclus: 0,45363 lei/kWh.

Această structură tarifară este valabilă atât pentru clienții noi, cât și pentru cei existenți, oferind stabilitate și predictibilitate pe parcursul întregului contract.

„Avem experiența, forța și capacitatea de a oferi atât industriei românești, cât și consumatorilor casnici prețuri competitive și stabile. Ne consolidăm poziția în rândul marilor consumatori, în special al companiilor cu un consum de peste 10 GWh/an, sprijinind dezvoltarea economiei, și, în același timp, rămânem aproape de români prin oferte clare și avantajoase pentru familii. Ne adresăm responsabil tuturor categoriilor de clienți, de la marile companii la afacerile mai mici și consumatorii casnici”, a declarat Bogdan Badea, CEO Hidroelectrica.

Campania se desfășoară pe parcursul lunii martie și aduce avantaje clare pentru consumatorii casnici și business. Hidroelectrica își reafirmă astfel angajamentul pentru prețuri competitive și servicii transparente.