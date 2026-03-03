Răzvan Nicolescu a explicat că piața gazelor naturale din România este stabilă, iar aprovizionarea nu ridică semne de întrebare în perioada următoare. El a precizat că producția internă asigură o mare parte din consum, ceea ce reduce dependența de importuri și diminuează riscurile în contextul actual.

Întrebat despre eventuale pericole în sectorul energetic, fostul ministru a declarat fără echivoc:

„La gaz natural, eu sincer nu sunt îngrijorat”, a spus acesta, argumentând că „o foarte mare parte din gazul natural pe care noi îl consumăm este gaz produs în România”.

Acesta a arătat că există contracte încheiate pe termen mai lung, care oferă predictibilitate, iar apropierea sezonului cald va duce la scăderea consumului. Odată cu creșterea temperaturilor, necesarul de gaze pentru încălzire se reduce semnificativ, iar producția zilnică internă poate acoperi cererea.

„Intrăm într-o perioadă de primăvară, temperaturile cresc, consumul de gaz scade sub nivelul producției noastre zilnice. Deci nu mi-aș face griji nici din punct de vedere al prețului, nici din punct de vedere al securității aprovizionării”, a precizat el.

Situația este diferită în cazul carburanților, unde România depinde într-o măsură mult mai mare de dinamica piețelor externe. Răzvan Nicolescu a subliniat că fluctuațiile internaționale pot influența direct prețurile la pompă, chiar dacă nu există probleme legate de stocuri sau aprovizionare.

În analiza sa, fostul ministru a arătat că volatilitatea este determinată de factori care depășesc controlul autorităților naționale.

„La carburanți aș fi îngrijorat în privința evoluției prețurilor. Pentru că la carburanți suntem mult mai expuși fluctuațiilor de pe piața europeană și de pe piața internațională”, a explicat Nicolescu.

El a atras atenția că menținerea unor prețuri ridicate pe o perioadă mai lungă poate produce efecte în lanț asupra economiei și poate afecta direct bugetele populației. În perioade tensionate, reacțiile emoționale din piețe amplifică oscilațiile.

„Dacă ești trader, ești tentat să încerci să îți iei poziții de creștere, pentru că te gândești că vor urma majorări. Mai apar, în astfel de momente, și speculanții care vor să transforme această emoție și să o utilizeze în interes propriu. Și apar și blocaje”, potrivit fostului ministru.

Un exemplu relevant invocat de acesta este situația din Strâmtoarea Ormuz, zonă strategică pentru transportul global de țiței. Blocajele sau riscurile de securitate din această regiune au consecințe directe asupra ofertei de petrol la nivel mondial.

„Faptul că petrolierele nu mai pot trece prin strâmtoarea Ormuz este o realitate. Este un lucru care, evident, creează un impact asupra furnizării și producției de țiței. Iar această producție, raportată la o cerere egală, înseamnă un impact asupra prețului”, a explicat Nicolescu.

Răzvan Nicolescu a precizat că evoluția prețului petrolului depinde de numeroși factori internaționali, inclusiv de deciziile privind utilizarea rezervelor strategice în Europa și Statele Unite sau de nivelul producției din țări precum Venezuela, Canada, Statele Unite și Rusia.

Fostul ministru a avertizat că o escaladare a conflictelor și eventuale atacuri asupra infrastructurii petroliere ar putea amplifica presiunea asupra prețurilor.

„Sunt multe elemente care influențează evoluția pieței globale. Dar aici, repet, dacă situația va continua mai multe săptămâni și, cu adevărat, vor exista atacuri care vor afecta instalațiile petroliere, rafinăriile sau vasele care trec prin strâmtoare, atunci este posibil să asistăm la un impact asupra prețului”, a avertizat el.

Întrebat dacă prețul carburanților ar putea ajunge la 10 sau chiar 12 lei pe litru, acesta a subliniat că nu pot fi făcute estimări certe într-un context atât de volatil.

„Nu știe nimeni cu exactitate. Se fac niște predicții. Dacă vreunul dintre noi ar fi sigur de ce spune, am deveni multimilionari peste noapte, pariind într-un sens sau altul, pe creșteri sau pe scăderi.”

În ceea ce privește o eventuală reducere a accizelor, Răzvan Nicolescu a reamintit că aproape jumătate din prețul unui litru de combustibil este format din taxe și accize, iar o astfel de măsură trebuie evaluată atent din perspectiva impactului asupra bugetului de stat. Decizia ar depinde de nivelul încasărilor și de evoluția cotațiilor internaționale.

În finalul intervenției, fostul ministru a subliniat necesitatea unei abordări prudente și echilibrate, fără reacții exagerate care ar putea amplifica tensiunile din piață.