Conflictul declanșat în Golful Persic, în Orientul Mijlociu, a lovit direct în cea mai sensibilă arteră a economiei mondiale: aprovizionarea cu energie. Atacurile asupra infrastructurii iraniene au schimbat brusc percepția de risc, iar piețele au reacționat instantaneu.

Dacă până în februarie 2026 piețele păreau să ignore tensiunile din Gaza, atacurile asupra infrastructurii iraniene din primele zile ale lunii martie au schimbat radical sentimentul investitorilor.

Petrolul Brent a depășit 80 de dolari pe baril, după o creștere de aproximativ 14% în doar 48 de ore — una dintre cele mai rapide mișcări din ultimele luni. În astfel de contexte, prețul nu mai reflectă doar cererea și oferta, ci și frica.

Pentru România, efectul este imediat. Carburanții urmează aceeași traiectorie, iar estimările din piață indică un scenariu care până recent părea exagerat: 9,50 – 10 lei pe litru în următoarele 30 de zile.

Transportatorii sunt prima verigă care cedează, însă impactul nu rămâne acolo. Costurile logistice cresc, iar diferența se regăsește rapid în prețul produselor de la raft. De la alimente la materiale de construcții, aproape nimic nu scapă de acest efect în lanț.

Pe fondul escaladării conflictului, investitorii ies din piețele emergente și se refugiază în active sigure. România intră automat în zona de risc, iar leul reacționează rapid.

Pe 2 martie 2026, cursul oficial a ajuns la 5,0972 lei pentru un euro, un maxim istoric care confirmă presiunea externă. Depășirea pragului de 5 lei nu este doar un simbol, ci un semnal că economia locală devine mai vulnerabilă.

Efectele sunt directe. Importurile se scumpesc, ceea ce alimentează inflația. Ratele pentru creditele în valută cresc, iar companiile se confruntă cu un risc valutar tot mai dificil de gestionat.

Aurul, considerat activ de refugiu, a urcat la aproximativ 5.400 de dolari pe uncie, confirmând fuga globală către siguranță. Cu cât aurul crește, cu atât mesajul pieței este mai clar: incertitudinea va continua.

În acest context, spațiul de manevră al BNR devine limitat. Menținerea stabilității cursului implică intervenții costisitoare, iar dobânzile ridicate frânează creditarea și investițiile.

Miza economică majoră a conflictului este legată de Strâmtoarea Ormuz, rută strategică prin care tranzitează aproximativ 20% din consumul mondial de petrol. Orice blocaj, chiar și temporar, poate genera un șoc suplimentar pe piața energiei.

Deja costurile de transport maritim pentru rutele care ocolesc zona de conflict au crescut cu până la 260%. Operatorii logistici includ prime de risc mai mari, iar timpii de livrare s-au extins semnificativ.

Pentru România, efectele sunt duble: scumpiri și întârzieri. Produsele electronice, componentele auto și echipamentele telecom sunt printre cele mai expuse. Dar impactul ajunge și la bunurile de larg consum, în special la produsele neperisabile din import, unde scumpirile pot ajunge la 15–20%.

Infografic – Impact logistic:

+260% costuri transport maritim

+15–20% scumpiri produse importate

întârzieri livrări: câteva săptămâni

Efectele nu se opresc la energie și transport. Ele ajung direct în coșul de cumpărături. Creșterea prețurilor la combustibili și gaze naturale afectează agricultura în mod direct.

Îngrășămintele, produse pe bază de gaz, devin mai scumpe, iar fermierii transferă aceste costuri în prețul final. În paralel, transportul alimentelor crește, amplificând presiunea asupra prețurilor.

Banca Națională a României a revizuit în creștere prognoza de inflație pentru trimestrul al doilea din 2026. Practic, stabilizarea din 2025 este pusă sub semnul întrebării.

Alimentele de bază – pâine, carne, lactate – sunt cele mai expuse. Pentru consumatori, asta înseamnă un lucru simplu: același coș costă mai mult.

Puterea de cumpărare ar putea scădea cu peste 10%, ceea ce va afecta consumul și, implicit, creșterea economică.

Fragilitatea economiei globale resimte în martie 2026 reverberațiile conflictului din Orientul Mijlociu, iar România nu face excepție. Impactul macroeconomic al crizei este deja palpabil, iar riscurile pe termen mediu se adună rapid.

Un indicator semnificativ al perturbării economice este sectorul aviației: pe Aeroportul Internațional Henri Coandă – Otopeni, până la data de 2 martie 2026 au fost anulate 36 de curse din cauza incertitudinii geopolitice și a schimbărilor de rută impuse de riscurile din spațiul aerian. Aceste anulări nu afectează doar turismul, ci și transporturile de marfă, logistică și legăturile comerciale, cu pierderi estimate la zeci de milioane de lei în veniturile operatorilor și ale companiilor conexe.

La nivel global, organizatii precum Centre for Economics and Business Research (CEBR) avertizează că escaladarea conflictului ar putea șterge peste 400 de miliarde de dolari din PIB-ul mondial până la sfârșitul anului 2026.

Pentru România, vulnerabilitatea vine din dependența de importurile energetice și de evoluțiile prețurilor la petrol și gaze pe piețele europene. Creșterea costurilor cu energia – deja reflectată în facturi și în prețurile din lanțul de aprovizionare – riscă să diminueze creșterea economică estimată inițial pentru acest an.

Pe plan intern, instituțiile de prognoză au început să revizuiască estimările de creștere economică pe 2026, luând în calcul presiunea inflaționistă și deprecierea leului. În loc de o creștere confortabilă de 3–4%, scenariile revizuite indică posibilitatea unei creșteri sub 2%, dacă tensiunile persistă și dacă costurile cu energia și importurile rămân ridicate.

În concluzie, martie 2026 marchează trecerea de la o criză limitată la o realitate economică regională care forțează România să reevalueze prognozele de creștere, politicile fiscale și strategiile energetice. Războiul nu mai este doar o știre de la distanță – el a devenit un factor determinant pentru inflație, cursul valutar, costurile energetice și stabilitatea macroeconomică generală. România se află acum într-o perioadă în care adaptarea rapidă și politicile economice predictibile devin esențiale pentru atenuarea șocurilor externe.