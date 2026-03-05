Premierul a anunțat că plafonarea prețurilor la gaze va continua și după 1 aprilie, însă într-o altă formă destinată consumatorilor casnici. Decizia este legată de faptul că România are o anumită independență energetică în domeniul gazelor, ceea ce permite autorităților să intervină mai ușor pe această piață.

„Unde putem să influențăm semnificativ lucrurile, unde este piața de gaz unde avem o anumită independență energetică, era normal să facem”, a subliniat Bolojan.

În ceea ce privește prețurile la energia electrică, premierul a spus că a discutat cu ministrul Energiei și că autoritățile pregătesc un plan care urmează să fie prezentat până la finalul lunii martie.

„Avem un plan pe care l-am discutat și pe care îl vom anunța la finalul lunii martie”, a conchis el.

Ilie Bolojan a anunțat, la finalul ședinței de Guvern de joi, adoptarea unei ordonanțe de urgență prin care prețurile la gaze pentru consumatorii casnici vor fi menținute și după expirarea actualului mecanism de plafonare.

„În ședință au fost adoptate mai multe acte normative, precum ordonanța de urgență care menține prețurile la gaz în acest an până în primăvara anului viitor”, a declarat premierul.

Decizia face parte dintr-un pachet mai amplu de măsuri care include și reforma Romsilva, precum și aprobarea unui memorandum pentru finalizarea cererii de plată din PNRR, în valoare de peste 2 miliarde de euro.

„Am adoptat un memorandum pentru finalizarea cererii de plată de peste 2 miliarde de euro, aflată acum în analiză, pentru a absorbi fondurile și a finaliza PNRR”, a spus Bolojan.

Premierul a subliniat că cea mai importantă decizie adoptată în ședința de Guvern este legată de menținerea prețului la gaz pentru persoanele casnice. Mecanismul va fi aplicat de la luna aprilie și până în aprilie anul următor, decizia fiind luată pe baza a trei considerații: evoluțiile din sectorul energetic, stabilitatea economică și inflația, și influențele externe asupra pieței globale de gaze.

„Cel mai important document este cel legat de menținerea prețului la gaz pentru persoanele casnice. Din luna aprilie până în aprilie anul următor, această decizie de a stabili un mecanism prin care prețurile nu vor crește a fost luată pe baza a trei considerații”, a mai spus premierul.

În primul rând, România își va dubla capacitatea de alimentare cu gaze în perioada următoare, ceea ce va permite independența energetică și va crea condițiile pentru o liberalizare a prețurilor fără șocuri asupra consumatorilor. În prezent, două treimi din gazele consumate în România provin din producția internă, iar o treime din importuri.

„Anul viitor România își va dubla capacitatea de alimentare cu gaz, vom deveni independenți, iar cel mai bun moment pentru liberalizare și pentru a nu avea niciun fel de șoc este atunci când oferta de gaz pe piață va fi suficientă. Astăzi, două treimi din gazele noastre sunt interne, iar o treime reprezintă importuri”, a declarat el.

Al doilea motiv ține de predictibilitatea economică și socială, precum și de controlul inflației. Creșterile de prețuri în zona energiei, inclusiv la gaz, electricitate și combustibili, au efecte directe asupra ratei inflației și asupra economiei în ansamblu, iar menținerea prețului stabil ajută la evitarea unor puseuri inflaționiste.

„Al doilea motiv este legat de predictibilitatea economică și socială. Așa cum știți, una dintre țintele pe care ni le-am asumat este coborârea ratei inflației, iar orice creștere de prețuri care vine în zona de energie – la electricitate, gândiți-vă ce s-a întâmplat anul trecut, de exemplu – la combustibil, la gaz, înseamnă un impact important care are efecte legate de puseuri inflaționiste”, a subliniat premierul.

Al treilea motiv este legat de situația internațională, în special de perturbările în aprovizionarea cu țiței și gaze în zona Golfului. Chiar dacă România și Uniunea Europeană nu depind major de aceste surse, prețurile globale influențează inevitabil costurile interne. Premierul a precizat că guvernul intervine pe piața gazului, unde există o anumită independență energetică, pentru a limita efectele negative asupra economiei românești și asupra costurilor cu motorina și benzina.

„Sigur, al treilea motiv ține de situația pe care o avem în momentul de față în zona Golfului, unde, inevitabil, datorită sincopelor care au loc în aprovizionarea piețelor globale cu țiței și cu gaz, suntem în situația în care, chiar dacă Uniunea Europeană sau România nu sunt dependente într-o măsură foarte mare de aprovizionarea din acea zonă, totuși, datorită faptului că prețurile pe aceste piețe – la gaz, la combustibil – așa cum știți, se formează la nivel global, în mod inevitabil există efecte marginale și asupra noastră. Vedeți ce creșteri au fost pe aceste piețe, datorită aspectelor legate de perturbarea aprovizionării și de aspectele emoționale care apar în astfel de situații. Iar acolo unde noi putem influența semnificativ lucrurile, cum este piața de gaz, unde avem o anumită independență energetică, era normal să intervenim. Ceea ce mai trebuie să facem în perioada următoare este, pe de o parte, să acționăm – și am discutat cu domnul ministru Ivan și astăzi, și ieri – pentru a limita efectele asupra economiei românești, asupra costului aprovizionării cu motorină și benzină, de exemplu. Aici suntem activi, urmărim ceea ce se întâmplă în piețe”, a conchis acesta.

