Liderii partidelor parlamentare sunt așteptați luni la Palatul Cotroceni pentru consultări cu președintele Nicușor Dan, discuțiile fiind considerate esențiale pentru formarea noului Guvern.

Șeful statului le-a cerut formațiunilor politice să vină cu o variantă de majoritate parlamentară care să poată asigura stabilitatea viitorului Executiv și susținerea acestuia în Parlament.

Întâlnirile sunt văzute ca un moment-cheie în negocierile politice, liderii urmând să prezinte scenariile pe care le iau în calcul pentru conturarea unei majorități și desemnarea viitorului premier.

Administrația Prezidențială a anunțat calendarul oficial al consultărilor:

Ora Formațiunea politică 09:00 PSD 10:00 AUR 11:00 PNL 12:00 USR 13:00 UDMR 14:00 Grupul Minorităților Naționale 15:00 SOS România 16:00 POT

La discuțiile oficiale vor participa și George Simion și reprezentanții partidelor suveraniste, conform prevederilor constituționale, chiar dacă președintele nu i-a invitat la întâlnirile informale organizate până acum.

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a transmis un mesaj ferm înaintea consultărilor de la Cotroceni și a respins categoric posibilitatea susținerii unui guvern condus de Ilie Bolojan.

„Mandatul lui Ilie Bolojan a încetat: ‘game over’, oricât ar încerca unii să-l ţină în geam”, a declarat liderul PSD.

Acesta a precizat că mandatul primit din partea partidului exclude orice colaborare cu AUR și orice susținere pentru un Executiv condus de actualul premier interimar.

„Nu facem majoritate cu AUR, nu există varianta unei susţineri din partea PSD-ului cu Ilie Bolojan prim-ministru, nu vom susţine un guvern minoritar”, a afirmat Sorin Grindeanu.

PSD nu exclude însă varianta unui premier tehnocrat, dar doar într-o formulă cu susținere politică.

„Nu exclud, e o variantă mai bună decât un guvern cap-coadă tehnocrat, e mai asumată, având miniştri politici”, a adăugat liderul social-democrat.

De cealaltă parte, Ilie Bolojan a exclus o nouă colaborare guvernamentală cu PSD și a transmis că liberalii preferă opoziția în locul unei noi alianțe cu social-democrații.

„PSD la guvernare înseamnă PNL în opoziţie”, a declarat liderul liberal.

Acesta a acuzat PSD de „fuga de răspundere, blocaje şi minciuni” și a anunțat că PNL va merge la consultările de la Cotroceni pe aceeași direcție cu USR.

„Vom fi aliniaţi în consultările cu domnul preşedinte… să susţinem proiectele care ţin de absorbţia de fonduri europene, de stabilitatea financiară a României”, a spus Ilie Bolojan.

Poziția USR a fost confirmată și de liderul partidului, Dominic Fritz.

„Orice formă de guvernare în care PSD se regăseşte nu va fi o guvernare pe care o vom putea susţine”, a afirmat Dominic Fritz.

Acesta a subliniat că USR este dispus să participe la guvernare, însă doar într-o formulă bazată pe reforme și pe continuarea proiectelor asumate de foștii miniștri ai partidului.

Chiar dacă AUR va participa la consultările oficiale de la Cotroceni, președintele Nicușor Dan a precizat că formațiunea nu este luată în calcul pentru o eventuală coaliție de guvernare.

„AUR nu este luat în calcul pentru o eventuală participare la viitoarea guvernare”, a transmis șeful statului.

În același timp, PSD a reiterat că nu va construi o majoritate împreună cu partidul condus de George Simion.

AUR și-a prezentat însă propriul scenariu pentru funcția de premier, propunerea partidului fiind Călin Georgescu.

Consultările de luni sunt considerate decisive pentru perioada următoare, în condițiile în care partidele parlamentare merg la Palatul Cotroceni cu poziții profund diferite privind viitoarea formulă de guvernare.

În timp ce PSD exclude categoric susținerea lui Ilie Bolojan, iar PNL și USR refuză orice colaborare cu social-democrații, președintele Nicușor Dan încearcă să identifice o majoritate capabilă să asigure stabilitatea politică și susținerea noului Executiv în Parlament.