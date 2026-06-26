Raport alarmant: cât trebuie să muncești pentru o casă în marile orașe

Prețurile locuințelor au depășit semnificativ nivelul veniturilor locale în mare parte a Europei, ceea ce plasează Lisabona printre cele mai puțin accesibile piețe imobiliare de pe continent. În același timp, datele comparative arată că accesul la proprietate diferă considerabil chiar și între marile capitale europene.

Portugalia a fost promovată ani la rând drept o destinație stabilă, cu climă favorabilă, siguranță și un sector turistic puternic. Dincolo de această imagine, piața imobiliară indică o presiune constantă asupra cumpărătorilor locali.

Lisabona se remarcă printr-un raport ridicat între prețul locuințelor și veniturile gospodăriilor, ajungând la aproximativ 18,7, potrivit datelor platformei Numbeo. Acest nivel sugerează aproape 19 ani de venituri pentru achiziția unei locuințe obișnuite.

În comparație, unele orașe europene mari, precum Paris sau Londra, înregistrează un raport mai redus decât capitala portugheză, deși rămân piețe cu accesibilitate scăzută.

Raportul preț-venit este unul dintre indicatorii utilizați frecvent pentru evaluarea accesibilității locuințelor, comparând costul unei proprietăți cu venitul mediu al gospodăriilor. Acesta indică numărul de ani necesari pentru achiziție.

Un prag de peste 10 este considerat problematic pentru cumpărători, conform economistului senior în domeniul locuințelor de la ABRO, Mike Langen. Calculul are la bază standarde de creditare ipotecară care limitează costurile locuinței la aproximativ 30% din venit.

În acest context, Lisabona și orașul croat Split ating același nivel maxim, cu un raport de 18,7, urmate de Praga, Milano și Tirana (18,1), Viena (17,4), Belgrad (17,2), Paris (17,0), Londra (16,0) și Brno (15,8).

Lisabona ilustrează una dintre cele mai accentuate diferențe dintre prețurile locuințelor și veniturile locale, într-un context european marcat de creșteri generalizate ale pieței imobiliare.

În ultimul deceniu, prețurile locuințelor din Portugalia au crescut cu aproape 240%, potrivit Global Property Guide. În același interval, salariul mediu a urcat de la aproximativ 839 de euro la 1.333 de euro lunar.

Diferența dintre ritmul de creștere al prețurilor și cel al veniturilor este semnificativă, cu o accelerare mult mai puternică în cazul pieței imobiliare. În Lisabona, un apartament în zona centrală ajunge la aproximativ 6.763 de euro pe metru pătrat. Un apartament de 50 de metri pătrați poate costa în jur de 338.000 de euro.

Raportat la un salariu mediu net de aproximativ 1.416 euro lunar, respectiv circa 17.000 de euro anual, costul unei locuințe echivalează cu aproape 19 ani de venituri.

Această diferență între nivelul salariilor și prețurile locuințelor este mai vizibilă în marile centre urbane, unde cererea rămâne ridicată, iar oferta limitată. Explicațiile frecvent invocate vizează deficitul de locuințe disponibile și ritmul redus de construcție. Datele indică o capacitate de construcție sub nivelul necesar cererii actuale.

Conform estimărilor din studiul economic OCDE 2026, Portugalia se află printre statele cu acces redus la locuințe în economiile dezvoltate, pe fondul barierelor de reglementare și al unei piețe de închirieri insuficient dezvoltate.

În prezent, sunt finalizate anual între 25.000 și 30.000 de locuințe, în timp ce necesarul estimat se situează între 45.000 și 50.000 de unități.

Locuințele sociale reprezintă aproximativ 2% din fondul locativ, una dintre cele mai scăzute ponderi din Europa.

Pe de altă parte, analizele ABN AMRO arată că evoluția veniturilor și nivelul dobânzilor ipotecare au influențat semnificativ dinamica prețurilor locuințelor la nivel european.

Dezechilibrele din piața locuințelor au generat proteste ample în Portugalia. Din 2023, mișcarea Casa para Viver („Locuințe în care să locuiești”) a mobilizat mii de persoane în mai multe orașe.

Participanții au folosit sloganul „Já não dá” – „Pur și simplu nu mai funcționează”, solicitând politici de control al chiriilor și extinderea accesului la locuințe accesibile.

Situația este vizibilă și la periferia Lisabonei, unde unele comunități din așezări informale, precum Talude din Loures, se confruntă cu evacuări, în condițiile în care o parte dintre locuitori au locuri de muncă stabile, dar nu pot susține nivelul chiriilor.

Potrivit lui Jaime Luque, membru al Consiliului consultativ pentru locuințe al Comisiei Europene, dificultatea accesului la locuințe afectează direct funcționarea orașelor, inclusiv prin impact asupra categoriilor profesionale esențiale.

Discuțiile privind o posibilă corecție a pieței imobiliare rămân prudente. O bulă este definită printr-o decuplare semnificativă între prețuri și fundamentele economice.

Banco de Portugal a subliniat în raportul privind stabilitatea financiară din mai 2026 că deficitul de ofertă continuă să susțină creșterea prețurilor, în timp ce regulile stricte de creditare limitează expunerea la risc. Estimările BPI Research indică o posibilă creștere a prețurilor locuințelor de 11,7% în 2026.

Piața este susținută în continuare de cerere structurală, ofertă limitată și interes internațional constant, într-un context în care diferența dintre prețuri și veniturile locale rămâne ridicată.