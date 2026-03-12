Robert Turcescu i-a avut ca parteneri de discuție, azi, la podcastul pe care îl moderează pe canalul de YouTube „HAI România!” pe Bogdan Comaroni și Octavian Hoandră. O problemă care îi afectează în lanț pe români este prețul benzinei.

Iar perspectiva nu pare deloc optimistă, ținând cont de criza petrolului, provocată de războiul din Iran, cu implicații în tot Orientul Mijlociu.

Jurnalistul Bogdan Comaroni a vorbit despre schema prin care prețul carburantului este crescut artifical de guvernanții conduși de premierul Ilie Bolojan.

„Avem o creștere și avem momente în care umplem practic cămara, ca să zic așa, rezervoarele, bidoanele alea de nu știu. Iată că avem rezerve până la șase luni. Deci, acest nenorocit cu nenorociții ăștia și cu vopsiții useriști din alte partide, nu au intervenit sub nicio formă să contracareze această creștere (n.r. – a prețului la benzină)”, a afirmat jurnalistul.

„Și nu vor interveni în continuare pentru că lumea trebuie să înțeleagă. Că, pentru fiecare litru pe care îl cumpără, în curând ajunge la 10 lei de la 7 lei, îi dă lui Bolojan. Și dă la afacerile cu statul și la camarila asta. Iar pe de altă parte banii se duc în multinaționale”, a spus Bogdan Comaroni.

Jurnalistul este de părere că Executivul nu ia măsuri pentru a bloca creșterea prețurilor la benzină. Care atrage după sine alte creșteri, în lanț, la bunuri și la servicii.

„Uite-te cât de mult tărăgănează această situație, să blocheze piața, ascensiunea. Avem în continuare ăștia au zis, ei singuri au spus, că avem rezerve de combustibil, de petrol, pentru șase luni la populație. Deci între trei și șase luni, e adevărat, între trei luni, în funcție de cât de mare ar putea fi cererea. Dar poți să o reglezi. Orice creștere majoră atrage după sine noi creșteri la mâncare, la orice. Încă mai avem nevoie de căldură, încă avem zone care folosim combustibil, țiței, păcuri și alte chestiuni. Deci asta se va duce în lanț.”

Bogdan Comaroni a fost enervat de o ieșire public a lui Bogdan Ivan, ministrul Energiei, pe care l-a acuzat că trata la preț de matineu o chestiune foarte importantă pentru țară.