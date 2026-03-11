În podcastul Condamnați la cultură, realizat de Liviu Mihaiu pentru evz.ro, Dan Popescu, H’art Gallery, a dezvăluit o problemă ce s-a iscat din cauza unui tablou.

Tara von Neudorf este artista care a realizat o lucrare ce-l portretizează satiric pe fostul candidat la alegerile prezidențiale organizate în România în anul 2024.

„Acum, Georgescu era un subiect bun de expoziție satirică”, a remarcat Liviu Mihaiu. Invitatul său a afirmat că există un asemenea tablou și în mod surprinzător, cei de la AUR nu au protestat. „Tara von Neudorf l-a simțit și pe Georgescu în ultima dispoziție. Are lucrare. Nu s-a luat nimeni, dar eu mă așteptam ca auriștii să sară în sus.

În tablou este Georgescu. Practic, figura lui Georgescu, în care are un fel papion care arată ca semnul infinitului. Și într-o buclă este semnul legionari Grila, crucea Sfântului Arhanghel. Așa, și în stânga sunt secera și ciocanul”, a povestit Dan Popescu.

În timpul vernisajului, tabloul a dat naștere la vii discuții. Iar curatorul a primit reproșuri din partea unui cuplu tânăr. „La vernisaj, la un moment dat, după ce începuse scandalul, spre final, eu mi-am făcut datoria și m-am prezentat acolo ca să explic. Cum chestiunea asta nu ține partea vreunei ideologii, ci le ia pe toate în balon.

Și am nimerit un cuplu de, cred că, marxiști. Tineri marxisti. Care mi-au reproșat în primă instanță că, bine, cumva logic în zona ideologiei marxiste, că spațiul ăsta neutru în care tu experimentezi, știi, chestiuni artistice, estetice, testezi valorile estetice, valorile morale, practic, în spațiul ăsta de arte trebuie să fie liber și neutru. Le strângi în dinți, le verifici. Exact, și de-aia trebuie să fie liber”, a mai spus invitatul lui Liviu Mihaiu.

Criticile tinerilor legate de tabloul cu Georgescu au continuat și au ajuns în zona politică. „E un fake neoliberal. E o modalitate de a pune batista pe țambal pentru oamenii revoluționari. Care, uite, vin aici la tine în expoziție, văd niște niște critici, dar nu știu cu cine să se ducă acasă și cu cine să voteze, cum ar veni sau cu cine”, a spus Dan Popescu.

„După aceea au văzut lucrarea cu Georgescu. Și mi-a spus, zice, nu-i ok. Te rog să mă explici. Păi, uite, e pus legionarismul lângă comunism, ca fiind echivalent. Și zice, nu e ok”, a mai completat curatorul.