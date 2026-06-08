Thales România a înregistrat în 2025 o pierdere netă de 2,68 milioane de lei. Grupul vrea să-și extindă echipa cu sute de angajați până la finalul anului

Subsidiara din România a grupului francez de apărare și tehnologie Thales a înregistrat în 2025 o pierdere netă de 2,68 milioane de lei, după ce în anul precedent raportase un profit net de 6,22 milioane de lei. În ciuda acestui rezultat negativ, compania a continuat să își extindă activitatea pe piața locală.

Cifra de afaceri a crescut cu 22,5% în 2025, ajungând la 262,37 milioane de lei, de la 214,23 milioane de lei în 2024. Această evoluție indică o creștere a activității comerciale, chiar dacă profitabilitatea a fost afectată.

Pe segmentul financiar, creanțele companiei au urcat cu 12%, până la 52,75 milioane de lei, în timp ce datoriile au ajuns la 52 milioane de lei la finalul anului 2025, în creștere cu 26,7% față de anul anterior.

În paralel, compania a continuat să își extindă forța de muncă. Numărul mediu de angajați a crescut cu 16,6%, de la 487 la 568 de salariați, conform datelor publicate de Profit.

Planurile de dezvoltare rămân ambițioase. În februarie 2026, a fost anunțat că Thales intenționează să recruteze 240 de angajați în România, dintr-un total de aproximativ 9.000 la nivel global.

De asemenea, compania continuă programul de internship, prin care aproximativ 40 de studenți vor fi pregătiți în 2026, în special pentru roluri tehnice în dezvoltare și testare software. Potrivit estimărilor, peste 90% dintre aceștia ar urma să fie angajați full-time în cadrul companiei.

În prezent, peste 650 de ingineri software lucrează în Centrul de Excelență în Inginerie (ECC) din București, care deservește toate ariile strategice ale grupului, respectiv apărare, aerospațial și cyber & digital.

La nivel global, Thales deține trei centre de excelență în inginerie, iar cel din România este unul dintre acestea și cel mai mare pe segmentul de dezvoltare software. Celelalte centre sunt localizate în Franța și India.

Compania are o prezență consolidată pe piața românească, fiind un furnizor important de electronice pentru sisteme de armament din Europa și colaborând de câteva decenii cu Forțele Armate Române.

Operațiunile industriale ale Thales în România au început în 2007, iar în 2019 a fost deschis în București Centrul de Excelență în Inginerie, creat pentru a răspunde atât nevoilor pieței locale, cât și celor de export.