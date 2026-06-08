Românii se așteaptă la noi scumpiri. Sondaj IRSOP: Consumul scade, iar pesimismul economic crește

Percepția românilor asupra economiei continuă să se deterioreze. Cel mai recent sondaj IRSOP arată că tot mai mulți oameni se așteaptă la creșteri de prețuri, reduc cheltuielile pentru consumul curent și privesc cu pesimism evoluția nivelului de trai în următorii ani.

Așteptările privind inflația rămân la niveluri foarte ridicate. Potrivit cercetării IRSOP realizate în perioada 25-29 mai 2026, 78% dintre respondenți cred că prețurile vor continua să crească în următoarele 12 luni, față de 76% în luna aprilie. Doar 13% consideră că acestea vor rămâne la același nivel.

În același timp, optimismul privind veniturile personale este redus. Doar 32% dintre participanții la sondaj cred că veniturile lor vor crește în următorul an, în timp ce 67% se așteaptă ca acestea să rămână la fel sau chiar să scadă.

IRSOP atrage atenția că asocierea dintre inflația ridicată și așteptările salariale modeste creează o presiune suplimentară asupra populației.

Sondajul arată o deteriorare și în zona consumului. Dacă în aprilie 55% dintre respondenți afirmau că au cumpărat mai puțin pentru consumul curent comparativ cu anul trecut, în mai procentul a urcat la 61%. În schimb, doar 10% spun că au cumpărat mai mult.

În ceea ce privește planurile de cheltuieli pentru acest an, cele mai frecvente răspunsuri vizează pregătirea profesională proprie sau a copiilor, economiile pentru situații neprevăzute și vacanțele în străinătate. Interesul pentru achiziții importante, precum cumpărarea unei locuințe sau a unui teren, rămâne redus.

Datele arată și o diminuare a intențiilor totale de cheltuire. Indicatorul cumulat al planurilor de consum și investiții a scăzut de la 200% în aprilie la 189% în mai.

Percepțiile privind siguranța locului de muncă s-au deteriorat ușor. În luna mai, 26% dintre angajați considerau că locul lor de muncă este în pericol, față de 23% în aprilie.

Totodată, 82% dintre respondenți apreciază că locurile de muncă se găsesc greu în localitatea lor, comparativ cu 80% în luna precedentă.

Potrivit analizei IRSOP, percepția dominantă este că oportunitățile de angajare rămân limitate, iar mulți angajați cred că, dacă și-ar pierde actualul loc de muncă, ar întâmpina dificultăți în găsirea unuia nou.

Așteptările privind evoluția nivelului de trai s-au deteriorat semnificativ. Doar 14% dintre respondenți cred că vor avea un nivel de trai mai bun peste un an, față de 19% în aprilie. În schimb, 73% se așteaptă la o situație mai puțin favorabilă.

Nici perspectiva pe termen mai lung nu este mult mai optimistă. În luna mai, 52% dintre participanții la sondaj considerau că nivelul lor de trai va fi mai slab peste cinci ani, în creștere față de 45% în aprilie. Doar 35% cred că situația lor se va îmbunătăți.

În ceea ce privește moneda națională, 60% dintre respondenți se așteaptă la o depreciere a leului în următoarele 12 luni, în timp ce doar 22% cred că acesta se va aprecia.

Pe baza rezultatelor cercetării, IRSOP apreciază că orice viitor guvern va fi nevoit să acorde prioritate evitării recesiunii, combaterii inflației și refacerii încrederii populației în economie.

Institutul subliniază că nivelul actual al încrederii economice este extrem de scăzut, pe fondul creșterii economice modeste, al inflației persistente, al incertitudinilor de pe piața muncii și al contextului politic. Potrivit analizei, pesimismul populației reprezintă nu doar o consecință a situației actuale, ci și un avertisment privind evoluțiile economice viitoare.

Sondajul a fost realizat telefonic pe un eșantion reprezentativ de 500 de persoane adulte din România, în perioada 25-29 mai 2026. Marja de eroare este de ±4,4%.