Radu Georgescu avertizează că dezbaterea despre ROBOR ascunde un subiect mai important. Nimeni nu se uită la costul banilor

Economistul Radu Georgescu a publicat un mesaj în care susține că dezbaterea publică privind manipularea indicelui ROBOR distrage atenția de la ceea ce el consideră a fi problema reală a sistemului bancar din România: costul banilor și diferența dintre dobânzile practicate la credite și cele oferite pentru depozite.

Potrivit explicațiilor publicate de Radu Georgescu pe Facebook, perioada actuală reprezintă o oportunitate bună pentru cei care doresc să învețe noțiuni de economie și finanțe, întrucât numeroase subiecte economice sunt discutate intens în spațiul public. Economistul remarcă faptul că, în ultimele zile, atenția s-a concentrat asupra acuzațiilor privind manipularea ROBOR de către bănci și asupra reacțiilor venite din partea Consiliului Concurenței.

Radu Georgescu consideră însă că există un aspect mult mai important, asupra căruia opinia publică nu se concentrează suficient. În opinia sa, atât pentru bănci, cât și pentru clienți, contează în primul rând costul banilor.

El explică faptul că acest cost este reflectat de două elemente esențiale: dobânda pe care o primește o persoană atunci când își depune economiile într-un cont de depozit și dobânda pe care trebuie să o plătească atunci când împrumută bani, indiferent dacă sursa este o bancă sau alt creditor.

Economistul arată că diferența dintre dobânzile percepute pentru credite și cele acordate pentru depozite poartă denumirea de marjă netă de dobândă, cunoscută în mediul financiar internațional sub termenul de Net Interest Margin (NIM).

„Trăim o perioadă absolut minunată pentru… a învăța economie și noțiuni financiare. Mai ales că e gratis, direct de la televizor! Zilele acestea, toată România fierbe și vorbește despre „marea manipulare ROBOR” de către bănci. Consiliul Concurenței tună și fulgeră. Dar ce este cu adevărat important, dar la care nu se uită nimeni? Atât pentru o bancă, cât și pentru tine, contează un singur lucru: COSTUL BANILOR. Pe românește: • Cati bani primesc daca pun banii in depozit bancar

• Cati bani platesc daca iau bani cu imprumut de la banca ( rude, camatari etc) Diferența dintre dobânda la credite și dobânda la depozite se numește Marja Netă de Dobândă. Multinaționalele îi spun Net Interest Margin (NIM)”, a scris economistul pe Facebook.

În analiza sa, Georgescu afirmă că, potrivit datelor din 2026, băncile din România înregistrează o marjă netă de dobândă de aproape trei ori mai mare decât cea a instituțiilor bancare din statele vest-europene. El subliniază că este vorba despre aceleași grupuri bancare care își au sediile centrale în țările din Europa Occidentală.

Economistul susține că acest indicator ar trebui să reprezinte principala preocupare a clienților și a autorităților, în locul disputelor privind ROBOR. În opinia sa, în timp ce atenția publică este concentrată asupra acestui indice, băncile promovează ideea că protejează clienții și contribuie la stabilitatea economiei, în pofida marjelor de profit considerabil mai mari decât cele înregistrate în statele occidentale.

Totodată, el critică și rolul Consiliului Concurenței în această dezbatere, apreciind că instituția pune accent pe problema manipulării ROBOR, fără a aborda ceea ce consideră a fi cauza principală a costurilor ridicate suportate de clienți.

„Si acum România vs. „Țările Normale”. Dacă ne uităm pe cifrele din 2026, băncile din România au o marjă de profit (NIM) de aproape de 3 ori mai mare decât băncile din țările normale din Vest

Unde aceleași bănci își au sediile centrale. Acum te-ai prins care este adevărata problemă? În timp ce noi ne uităm la circul cu ROBOR-ul: • Băncile din România ne explică cu lacrimi în ochi cum au ele grijă de clienți și de stabilitatea economiei naționale. (Sigur că da. Cu marje de profit de 3 ori mai mari ca în Vest).

• Consiliul Concurenței ne bate pe umăr și ne asigură că ne protejează de „manipulări”. (Așa e, ne simțim extrem de protejați)”, a mai scris economistul.

În concluzie, Radu Georgescu afirmă că, din perspectiva unui utilizator de servicii bancare, definiția și variațiile ROBOR au o importanță redusă. El consideră că adevăratele preocupări ale clienților sunt obținerea unor dobânzi corecte și atractive pentru economiile păstrate în depozite bancare și accesul la credite cu costuri rezonabile.

Economistul apreciază că sistemul bancar din România nu oferă în prezent un echilibru satisfăcător între aceste două aspecte și susține că dezbaterea publică se concentrează mai degrabă pe controverse și dispute decât pe problemele economice de fond care afectează populația.

„Pe mine, ca utilizator de servicii bancare, mă lasă rece definiția ROBOR-ului. Nu mă încălzește cu nimic că scade sau crește cu 0.1% pe hârtie. Ce vreau cu adevărat de la sistemul bancar din Romania? Vreau să primesc o dobândă decentă și corectă atunci când îmi țin economiile în depozite bancare. Vreau ca banca să nu „ia pielea de pe mine” prin dobânzi uriașe când am nevoie de un credit. In Romania atat s-a putut. Momentan suntem la faza de circ. Economia mai tarziu”, a conchis Radu Georgescu.

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