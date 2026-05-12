Grupul PPC a anunțat rezultate solide pentru primul trimestru din 2026, cu un EBITDA ajustat de 0,7 miliarde de euro, în creștere față de 0,5 miliarde de euro în aceeași perioadă a anului trecut. Profitul net ajustat a ajuns la 0,2 miliarde de euro, dublu față de T1 2025.

Compania a investit 0,5 miliarde de euro în primele trei luni ale anului, iar 82% din această sumă a fost direcționată către surse regenerabile, generare flexibilă și modernizarea rețelelor de distribuție.

Capacitatea instalată din surse regenerabile a ajuns la 7,2 GW, reprezentând 59% din capacitatea totală a grupului, iar alte proiecte de 6,7 GW sunt deja în construcție sau pregătite pentru dezvoltare.

PPC a transmis că producția din surse regenerabile a reprezentat 56% din mixul total de energie, iar intensitatea emisiilor de CO2 a scăzut la 0,35 tone CO2/MWh, față de 0,55 tone anul trecut. Compania și-a menținut și o poziție financiară solidă, cu un raport Datorie Netă/EBITDA de 3,0x, sub pragul intern de 3,5x.

Președintele și directorul executiv Georgios Stassis a transmis că începutul de an confirmă forța modelului integrat de business și beneficiile tranziției către o producție mai curată și mai flexibilă. El a precizat că PPC rămâne încrezătoare în atingerea țintei de EBITDA ajustat de 2,4 miliarde de euro pentru întregul an 2026.

„Am avut un început puternic în 2026, oferind performanțe financiare solide și progrese susținute pe toți pilonii strategiei noastre. Rezultatele primului trimestru demonstrează forța modelului nostru de afaceri integrat, reziliența activităților noastre de distribuție și beneficiile tranziției noastre continue către o producție mai curată și mai flexibilă. Continuăm să folosim capitalul înt mod disciplinat, cu un accent clar pe surse regenerabile, producție flexibilă și rețele de distribuție. Cu 6,7 GW de proiecte de surse regenerabile deja în construcție și gata de construit, am asigurat o vizibilitate semnificativă față de atingerea obiectivelor noastre pentru 2030. Rămânem încrezători în atingerea obiectivelor financiare pentru 2026 și în oferirea de valoare durabilă pentru acționarii noștri. Viziunea noastră este ca PPC să conducă tranziția energetică în Europa Centrală-Sud-Est. Ne extindem prezența pentru a deveni un pilon al securității energetice și sustenabilității pentru întreaga regiune, creând valoare pentru cetățeni, afaceri și acționari”, a spus Georgios Stassis.

Hidroelectrica a raportat pentru primul trimestru din 2026 o producție netă de energie electrică de 3.608 GWh, în creștere cu 36% față de cele 2.654 GWh din T1 2025.

Producția din surse hidro a urcat cu 37%, până la 3.531 GWh, iar cea eoliană a crescut cu 7%, la 77 GWh. În același timp, achizițiile de energie electrică s-au majorat cu 82%, ajungând la 357 GWh.

Energia totală vândută a crescut cu 40%, până la 3.966 GWh. Vânzările angro au avansat cu 51%, la 1.710 GWh, iar energia livrată prin segmentul de furnizare a crescut cu 33%, la 2.134 GWh.

Compania estimează pentru întregul an 2026 venituri totale de 11,94 miliarde lei, în creștere cu 18% față de 2025. Profitul net este bugetat la 3,6 miliarde lei, cu 8% peste nivelul anului anterior.

Programul de investiții aproape se dublează, de la 874 milioane lei în 2025 la 1,54 miliarde lei în 2026. Accentul este pus pe modernizarea unor hidrocentrale importante, inclusiv retehnologizarea AHE Vidraru și CHE Râul Mare Retezat, dar și pe proiecte noi de stocare a energiei.

Raportul financiar complet pentru primul trimestru urmează să fie publicat pe 14 mai.

E.ON Energie România a anunțat că vrea să investească aproximativ 120 de milioane de euro în următorii cinci ani, în special pentru dezvoltarea portofoliului de soluții energetice.

Compania vizează extinderea sistemelor fotovoltaice, pompelor de căldură, proiectelor de eficiență energetică și infrastructurii pentru mobilitate electrică.

Cea mai mare parte a investițiilor, aproximativ 80 de milioane de euro, adică 67% din total, va merge către dezvoltarea sistemelor de tip PPA (Power Purchase Agreement).

La finalul anului 2025, peste 110.000 de clienți utilizau deja soluții livrate de E.ON, inclusiv sisteme fotovoltaice, pompe de căldură, stații de încărcare pentru mașini electrice și sisteme moderne de încălzire.

Pe segmentul rezidențial, peste 100.000 de familii folosesc centrale termice în condensare furnizate de companie, alături de pompe de căldură și sisteme de climatizare.

În zona energiei regenerabile, E.ON a instalat anul trecut peste 4.500 de sisteme fotovoltaice, cu 25% mai multe față de anul anterior, iar peste 9.200 de familii folosesc deja soluții complete pentru producerea energiei verzi.

Compania a depășit și pragul de 670 de puncte private de încărcare instalate pentru vehicule electrice, în timp ce pentru companii are deja peste 400 de centrale fotovoltaice construite și livrate la cheie.