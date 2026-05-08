Orașul din România care își extinde sistemul de trafic inteligent. Municipiul Brașov își consolidează strategia de creștere a siguranței rutiere prin extinderea infrastructurii de trafic inteligent. Autoritățile locale au aprobat instalarea a patru noi semafoare dotate cu radar și a două sisteme automate de acces cu camere de recunoaștere a numerelor de înmatriculare, într-un efort coordonat de reducere a accidentelor și a parcărilor neregulamentare.

Noile echipamente fac parte dintr-un program pilot de modernizare a managementului traficului, deja implementat pe artere intens circulate din oraș. Sistemele vor fi amplasate pe Drumul Poienii, Calea Făgărașului și Strada Crinului, ultima fiind situată în proximitatea unei unități de învățământ, unde siguranța pietonilor este o prioritate.

Spre deosebire de infrastructura clasică de calmare a traficului, aceste semafoare sunt echipate cu radar de detecție a vitezei. În momentul în care un vehicul depășește limita legală, semaforul trece automat pe culoarea roșie, obligând șoferul să oprească. Acest mecanism permite sancționarea directă a conducătorilor auto care încalcă regulile, fără a afecta fluxul general al traficului.

Pe lângă sistemele de semaforizare inteligentă, administrația locală va instala două bariere automate în zonele din centrul istoric unde parcarea neautorizată reprezintă o problemă constantă. Aceste sisteme sunt dotate cu camere de recunoaștere a numerelor de înmatriculare, permițând accesul exclusiv vehiculelor autorizate.

Una dintre bariere va fi amplasată în zona Complexului Sportiv Olimpia, un punct frecvent afectat de parcări ilegale și trafic necontrolat. Măsura are rolul de a proteja spațiile publice și de a fluidiza circulația în zonele cu acces limitat.

Aceste investiții continuă direcția inițiată anterior de autorități, după instalarea unor sisteme similare pe Strada Lungă și Bulevardul Griviței, precum și a unei bariere de acces către zona Muntelui Tâmpa, destinată exclusiv vehiculelor autorizate.

Prin aceste măsuri, Brașovul se aliniază tendințelor europene de digitalizare a mobilității urbane, combinând tehnologia de monitorizare în timp real cu politici de siguranță rutieră adaptate zonelor cu trafic intens.

Implementarea acestor soluții inteligente urmărește trei obiective principale:

reducerea vitezei în zonele cu risc crescut de accidente;

descurajarea parcărilor neautorizate în zonele centrale;

optimizarea fluxului de trafic prin intervenții automate și selective.

Autoritățile locale consideră că integrarea acestor tehnologii va contribui la o disciplină rutieră mai bună și la creșterea calității vieții în oraș.