Guvernul pregătește exproprierile necesare pentru proiectul fabricii de pulberi de la Victoria, județul Brașov, realizat în parteneriat cu grupul german Rheinmetall. Un proiect de Hotărâre de Guvern prevede includerea în patrimoniul public al statului a terenurilor și imobilelor expropriate pentru această investiție strategică, după ce autoritățile au alocat deja peste 71 de milioane de lei pentru plata despăgubirilor.

Documentul arată că o mare parte dintre procedurile de expropriere aferente obiectivului „Fabrica de Pulberi Victoria” au fost finalizate. Investiția este considerată un proiect strategic de interes național, în contextul războiului din Ucraina și al creșterii cererii de muniție la nivelul NATO și al Uniunii Europene.

Potrivit notei de fundamentare, Ministerul Economiei a transferat, în baza HG 1570/2024, suma de 71,626 milioane de lei într-un cont deschis pe numele Pirochim Victoria, destinat plății despăgubirilor pentru terenurile expropriate. Valoarea totală a despăgubirilor este estimată la 71,349 milioane de lei. Noua Hotărâre de Guvern vine după derularea unor operațiuni cadastrale complexe asupra terenurilor expropriate, inclusiv dezmembrări, alipiri și comasări, care au dus la închiderea unor cărți funciare vechi și la deschiderea altora noi pe numele statului român.

Terenurile vizate de proiect se află în județele Brașov și Sibiu, în localitățile Victoria, Ucea, Viștea, Lisa, Sâmbăta de Sus și Cârțișoara. Documentația menționează zeci de cărți funciare și suprafețe reorganizate cadastral pentru a permite implementarea investiției.

Executivul susține, în nota de fundamentare, că România nu mai dispune în prezent de o unitate funcțională capabilă să producă pulberi pentru muniție în regim de autonomie strategică, iar noua fabrică de la Victoria ar urma să reducă dependența de furnizorii externi. Autoritățile subliniază că proiectul a fost identificat drept un obiectiv de interes public și strategic național, menit să redea României capacitatea de a produce pulberi fără dependență externă.

Guvernul avertizează că neimplementarea investiției ar putea menține România într-o stare de vulnerabilitate strategică în ceea ce privește aprovizionarea cu pulberi și muniție.

Fabrica de pulberi urmează să fie realizată prin compania Pirochim Victoria, filială a ROMARM, autoritățile susținând că aceasta reprezintă „singura structură națională capabilă să implementeze acest proiect”, datorită experienței și infrastructurii de care dispune deja.

Investiția totală anunțată de grupul german Rheinmetall este estimată la 535 de milioane de euro. Contractul pentru realizarea proiectului a fost semnat în august 2025, în Germania, în prezența secretarului general al NATO, Mark Rutte.

Autoritățile române afirmă că noua fabrică va produce pulbere atât pentru necesarul Armatei Române, cât și pentru piața regională. La momentul semnării contractului, ministrul Economiei de atunci, Radu Miruță, declara că negocierile au adus statului român economii de peste 93 de milioane de euro și au asigurat drept de veto asupra deciziilor majore din proiect.

Documentul precizează că două dintre terenurile expropriate găzduiesc încă o stație de epurare funcțională, care deservește trei localități din zonă. Din acest motiv, terenurile vor rămâne temporar închiriate companiei Viromet SA până la 1 mai 2026, ca soluție tranzitorie până la începerea efectivă a lucrărilor. Conform planurilor anunțate anterior, construcția fabricii ar urma să înceapă în 2026 și să dureze aproximativ trei ani. Ministerul Economiei anunța, în august 2025, că investiția ar urma să genereze aproximativ 700 de locuri de muncă.

Rheinmetall AG este un conglomerat tehnologic german cu importanță strategică majoră, fiind unul dintre cei mai mari producători europeni de vehicule militare și tehnologii de apărare. Compania are sediul central la Düsseldorf și este considerată un actor important în industria de apărare asociată NATO.

Activitatea grupului este structurată în mai multe domenii principale, care acoperă atât producția de echipamente militare, cât și tehnologii cu utilizare duală. Un segment important este cel al sistemelor de vehicule, unde sunt dezvoltate vehicule de luptă pe roți și șenile, inclusiv tancuri precum Leopard, dar și vehicule de infanterie precum Lynx și Marder.

Un alt domeniu major de activitate îl reprezintă producția de arme și muniții, unde compania furnizează sisteme de artilerie și muniții de diferite calibre, atât mari, cât și mici, inclusiv soluții avansate utilizate în sisteme moderne de armament. Portofoliul include și tehnologii electronice și senzori, precum sisteme de control al focului, radare și soluții de simulare utilizate pentru instruire și testare.

Pe lângă segmentul de apărare, compania este activă și în industria auto civilă, prin divizia de mobilitate. Aceasta dezvoltă componente și soluții tehnologice destinate vehiculelor, cu accent pe reducerea emisiilor și optimizarea managementului energiei, contribuind astfel la tranziția către tehnologii mai eficiente și mai sustenabile.