Avertizarea de vânt puternic vizează județele Argeș, Prahova și Dâmbovița, fiind valabilă în zonele montane situate peste 1.800 de metri altitudine.

Meteorologii estimează intensificări temporare ale vântului, cu rafale de 90-120 km/h. Codul galben a fost emis la ora 5:44 și este în vigoare între orele 6:00 și 12:00.

Administrația Națională de Meteorologie anunță că, începând de sâmbătă seara, în mai multe regiuni din țară vor fi precipitații, iar în zonele montane se va depune strat de zăpadă. Conform unei informări valabile de vineri, ora 10:00, până duminică, ora 14:00, ploile vor afecta cea mai mare parte a țării, cu acumulări locale de 10–15 l/mp. În nordul Olteniei, nord-vestul Munteniei și vestul Carpaților Meridionali se așteaptă cantități de 20–30 l/mp, iar izolat peste 60 l/mp.

Inițial, precipitațiile vor fi sub formă de ploaie, dar din seara de sâmbătă, în Câmpia de Vest, nordul Moldovei și estul Transilvaniei, vor apărea lapovița și ninsoarea, iar local vor fi posibile depuneri de polei. La munte, din noaptea de sâmbătă spre duminică, ninsorile vor deveni predominante, cu depunere de zăpadă, în special pe creste.

Vântul va avea intensificări locale și temporare vineri și sâmbătă în regiunile sud-estice, cu rafale de 45–50 km/h, iar în zona înaltă a Carpaților Meridionali, vineri, rafalele vor atinge 70–90 km/h. Temperatura va scădea semnificativ sâmbătă în vest, nord și nord-est, urmând ca duminică să se răcească și în restul țării.

Meteorologii au emis și un cod galben de ploi, valabil de vineri, ora 10:00, până sâmbătă, ora 10:00. Conform avertizării, în zonele montane din județele Gorj, Vâlcea, Argeș, Hunedoara, Alba și Sibiu se vor înregistra cantități de apă de 25–30 l/mp, iar izolat peste 40 l/mp.

În București, temperaturile maxime în weekend vor ajunge până la 14 grade Celsius, iar cerul va fi noros, cu ploi slabe, conform prognozei Administrației Naționale de Meteorologie (ANM). De vineri până sâmbătă, ora 8:00, valorile termice vor fi peste mediile normale pentru ultima decadă a lunii noiembrie. Vântul va sufla slab până la moderat, iar dimineața și noaptea se va semnala ceață. Temperaturile se vor situa între 13–14 grade pentru maximă și 7–8 grade pentru minimă.

De sâmbătă până duminică, ora 8:00, regimul termic va fi similar cu cel de vineri: maxima va fi în jur de 14 grade, minima 7–8 grade, cu cer noros și ploi temporare. Vântul va fi slab și moderat, iar la începutul intervalului va persista ceața.

Duminică vremea se va răci, cerul va fi înnorat și vor fi ploi slabe, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va scădea până la 8–9 grade.