În general, investiția pentru o centrală termică pornește de la aproximativ 7.500 de lei și poate depăși 20.000 de lei atunci când se realizează o instalație completă de la zero. Prețul unei centrale pe gaz pentru apartamente sau case mici variază între 3.000 și 7.000 de lei, în funcție de puterea în kW și de tehnologia utilizată.

Modelele în condensare sunt mai scumpe, dar au un consum mai redus de gaz. Pentru locuințe mai mari sau pentru centrale pe peleți ori alte combustibile, costul poate fi mult mai mare, o centrală de 20‑25 kW ajungând între 10.000 și 16.000 de lei.

După achiziția echipamentului urmează montajul propriu-zis. În 2026, instalarea unei centrale termice pe gaz costă, în medie, între 900 și 1.800 de lei pentru montajul standard al unei centrale de apartament, 1.400 – 1.600 de lei pentru înlocuirea unei centrale vechi și 1.200 – 2.500 de lei dacă este nevoie de lucrări suplimentare la instalație. În cazul centralelor pe combustibil solid sau peleți, manopera poate ajunge la 1.500 – 3.000 de lei sau chiar mai mult, în funcție de necesitatea unui sistem complet de evacuare a fumului.

Pe lângă centrală și montaj, există mai multe componente necesare pentru funcționarea instalației. Kitul de evacuare a gazelor poate costa între 300 și 800 de lei, pompa de circulație între 300 și 800 de lei, iar vasul de expansiune între 150 și 400 de lei.

Un termostat de cameră poate adăuga între 200 și 500 de lei la costuri, iar coșul de fum din inox poate ajunge între 2.000 și 4.000 de lei, în funcție de lungimea necesară. În cazul în care locuința nu are deja conducte sau calorifere, cheltuielile cresc considerabil. Montarea unui calorifer presupune între 150 și 400 de lei manopera, la care se adaugă prețul propriu-zis al radiatorului.

Instalarea unei centrale termice presupune și o serie de demersuri administrative obligatorii. Sistemul trebuie montat și verificat de specialiști autorizați, iar în acest sens este necesară obținerea autorizației ISCIR, care costă între 200 și 410 lei, precum și efectuarea punerii în funcțiune a echipamentului, cu un cost de aproximativ 200 – 300 de lei.

În unele cazuri este nevoie și de un proiect pentru instalația de gaz, mai ales dacă locuința nu are deja documentația necesară. Aceste proceduri sunt esențiale nu doar pentru respectarea legii, ci și pentru siguranța locuinței și pentru validitatea garanției centralei.

Astfel, costul total pentru instalarea unei centrale termice poate varia foarte mult. În 2026, estimările arată că un sistem complet pentru un apartament mic poate ajunge la 7.500 – 12.000 de lei, în timp ce înlocuirea unei centrale existente cu una nouă poate costa între 12.000 și 20.000 de lei.

Pentru o instalație complet nouă într-o casă mică investiția poate ajunge la 15.000 – 25.000 de lei, iar pentru sisteme mai complexe sau locuințe mari costurile pot depăși 40.000 de lei. Durata instalării diferă și ea în funcție de complexitatea lucrării, înlocuirea unei centrale vechi putând dura câteva zile, în timp ce instalarea unui sistem complet poate ajunge la una sau două săptămâni.