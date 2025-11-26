Ministrul Muncii, Petre Florin Manole, a prezentat noile măsuri de sprijin pentru persoanele și familiile vulnerabile, subliniind importanța tichetelor de energie în perioada sezonului rece. Oficialul a explicat că aceste ajutoare financiare sunt menite să reducă impactul facturilor la energie electrică asupra gospodăriilor cu venituri reduse și a încurajat populația să profite de aceste facilități prin înscrierea rapidă.

„Peste 680.000 de familii și persoane singure au primit pentru luna octombrie o nouă tranșă de tichete de energie. Sprijinul acesta contează pentru familiile vulnerabile mai ales acum când ne apropiem de perioada rece, iar cheltuielile cresc. Îi încurajez pe toți cei care îndeplinesc condițiile să continue să se înscrie pentru a beneficia de aceste tichete de energie, online pe epids.mmunicii.ro, la oficiile poștale sau la primării”, a spus ministrul Muncii Petre Florin Manole.

Tichetele de energie sunt acordate persoanelor și familiilor care se află în situații vulnerabile, începând cu 1 iulie 2025 și până la 31 martie 2026. Potrivit autorităților, beneficiarii trebuie să aibă un venit net lunar de maximum 1.940 de lei sau, în cazul familiilor, un venit net lunar pe membru de maximum 1.784 de lei.

Sprijinul se acordă pentru un singur loc de consum, iar suma de 50 de lei pe lună este încărcată pe un cont virtual. Acesta poate fi utilizat pentru plata facturilor de energie electrică, prin prezentarea tichetului la oficiile poștale. Procedura este simplificată pentru a permite accesul rapid la ajutor, fără birocrație suplimentară.

Autoritățile subliniază că înscrierile continuă pe platforma online EPIDS, la primării sau la oficiile poștale, astfel încât toate persoanele eligibile să poată beneficia de sprijinul financiar.

Pentru a putea beneficia de tichetele de energie, persoanele interesate trebuie să prezinte documentele corespunzătoare. Este necesară cartea de identitate a titularului și factura de energie electrică aferentă locului de consum. Această procedură simplificată permite autorităților să verifice eligibilitatea rapid și să ofere sprijinul financiar fără întârzieri.

Fiecare tichet are valoarea de 50 de lei pe lună și poate fi utilizat exclusiv pentru plata facturilor la energia electrică. Suma nu se acordă în numerar și nu poate fi virată în cont bancar, ci este folosită direct prin prezentarea tichetului la oficiile poștale sau prin platforma online dedicată.

Beneficiarii sprijinului sunt persoanele singure cu venit net lunar de până la 1.940 de lei și familiile în care venitul net lunar pe membru de familie nu depășește 1.784 de lei. Ajutorul este oferit până la data de 31 martie 2026 și se aplică pentru un singur loc de consum, contribuind astfel la reducerea costurilor lunare cu energia electrică pentru categoriile vulnerabile.

Ministrul Muncii, Petre Florin Manole, a evidențiat necesitatea acestui ajutor pentru familiile și persoanele vulnerabile:

„Este un ajutor important pentru familiile și persoanele vulnerabile, care se confruntă cu cheltuieli tot mai mari și pentru care fiecare leu contează. Este nevoie să afle cât mai mulți potențiali beneficiari. Cei care îndeplinesc condițiile pot aplica în continuare pentru tichetul de energie, fie online, fie direct la oficiile poștale”, a spus în octombrie, ministrul Muncii Petre Florin Manole.

Potrivit autorităților, promovarea acestui ajutor este esențială pentru ca toate persoanele eligibile să fie informate și să poată accesa sprijinul în timp util, mai ales pe perioada sezonului rece, când consumul de energie crește.