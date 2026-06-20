Corveta care va opera în Marea Neagră intră în serviciul Forțelor Navale Române

Președintele României, Nicușor Dan, participă sâmbătă, 20 iunie 2026, de la ora 14:00, la Istanbul, la ceremonia de acordare a pavilionului navei din clasa HISAR „Contraamiral August Roman”. La eveniment este prezent și președintele Republicii Turcia, Recep Tayyip Erdoğan.

Vizita șefului statului român include și o întrevedere bilaterală cu liderul turc, discuțiile urmând să vizeze principalele teme ale Parteneriatului Strategic dintre România și Turcia, situația de securitate din regiune și pregătirile pentru Summitul NATO programat la Ankara, în perioada 7-8 iulie.

Potrivit Administrației Prezidențiale, ceremonia organizată la Șantierul Naval Istanbul marchează un moment important pentru Forțele Navale Române, prin intrarea navei în serviciul operativ. După finalizarea procedurilor necesare, vor urma etapele de dislocare a acesteia către România.

Administrația Prezidențială precizează că „Ceremonialul de la Șantierul Naval Istanbul marchează intrarea navei în serviciul operativ al Forțelor Navale Române, urmând să fie parcurse ulterior etapele pentru dislocarea sa către țară.”

Noua corvetă construită în Turcia este destinată creșterii capacităților de supraveghere și reacție ale României în zona Mării Negre. Nava este proiectată pentru misiuni complexe și poate opera în toate mediile de acțiune navală.

Conform informațiilor transmise de Administrația Prezidențială, capabilitățile sale includ operațiuni de luptă la suprafață, apărare antiaeriană și misiuni antisubmarin. De asemenea, corveta poate participa la acțiuni de interzicere a operațiunilor inamice și la protejarea infrastructurii critice.

Instituția mai arată că nava poate contribui la apărarea forțelor proprii și la securizarea comunicațiilor maritime, alături de alte misiuni specifice executate de Forțele Navale.

Administrația Prezidențială subliniază că „Noua corvetă produsă în Turcia va spori capacitatea României de supraveghere și reacție, consolidând securitatea colectivă în regiunea Mării Negre. Corveta este destinată luptei în toate mediile de acțiune navală – suprafață, antiaerian și antisubmarin – și poate executa misiuni de interzicere a acțiunilor inamice, protecția infrastructurii critice și a forțelor proprii, apărarea comunicațiilor maritime și altele”, transmite Administraţia Prezidenţială.

Pe agenda vizitei figurează și întâlnirea dintre președintele României și omologul său turc. Dialogul dintre cei doi lideri este axat pe cooperarea bilaterală și pe evoluțiile de securitate din regiune.

În comunicatul transmis de Administrația Prezidențială se menționează că „Cu prilejul ceremoniei de la Istanbul, Președintele Nicușor Dan va avea și o întrevedere cu Președintele Recep Tayyip Erdoğan, pentru a discuta despre prioritățile Parteneriatului Strategic bilateral, securitatea regională și pregătirea Summitului NATO de la Ankara din 7-8 iulie”, se mai arată în comunicatul emis de către Administraţia Prezidenţială.

Corveta „Contraamiral August Roman”, cea mai nouă navă intrată în dotarea Forțelor Navale Române, a fost construită în Turcia și reprezintă prima navă militară nouă și modernă achiziționată de România pentru flotă în ultimii 35 de ani.

Valoarea contractului de achiziție se ridică la 223 de milioane de euro, fără TVA. Suma include nu doar costul navei, ci și pregătirea echipajului, precum și un pachet de suport logistic necesar operării și mentenanței acesteia.

Nava a fost finalizată în 2024 la Șantierul Naval Militar din Istanbul, unde a fost construită sub numele de „Akhisar”. Ulterior, aceasta a fost transferată României și a primit denumirea „Contraamiral August Roman”. Corveta face parte din categoria navelor ușoare de luptă și este destinată consolidării capacităților de securitate maritimă ale României, contribuind totodată la procesul de modernizare a flotei militare.

Partenerii turci au subliniat că proiectul reflectă nivelul avansat al industriei navale din Turcia și evidențiază cooperarea în domeniul apărării dintre cele două state. „Contraamiral August Roman” are o lungime de 99,56 metri și o lățime maximă de 14,42 metri, iar deplasamentul său este de aproximativ 2.300 de tone.

Sistemul de propulsie utilizează o configurație CODELOD, bazată pe patru motoare diesel și două motoare electrice, alimentate de patru generatoare diesel. Această configurație permite navei să atingă o viteză maximă de 24 de noduri și să navigheze cu o viteză de croazieră de 12 noduri.

Autonomia operațională este de aproximativ 4.500 de mile marine, ceea ce îi permite să desfășoare misiuni timp de până la 21 de zile fără escală în port. Nava dispune de o platformă de zbor capabilă să opereze un elicopter de până la 10 tone, precum și vehicule aeriene fără pilot. De asemenea, este echipată cu două ambarcațiuni de tip rigid inflatable boat (RIB), cu lungimi de 7,5 metri și 5,5 metri, destinate misiunilor specifice desfășurate pe mare.