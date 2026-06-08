Nicușor Dan participă la o reuniune importantă a liderilor europeni. Pe agenda discuțiilor se află competitivitatea economiei UE și investițiile

Nicușor Dan participă luni, 8 iunie, de la ora 17:30, în format videoconferință, la reuniunea grupului european „Friends of Competitiveness” („Prietenii Competitivității”), o inițiativă care reunește mai multe state membre ale Uniunii Europene preocupate de consolidarea competitivității economice și industriale a blocului comunitar.

Întâlnirea are loc la nivel înalt și reprezintă o etapă importantă de coordonare înaintea reuniunii liderilor europeni din cadrul Consiliul European din iunie 2026, programată pentru 18 și 19 iunie, potrivit informațiilor publicate de Adaministrația Prezidențială.

Grupul „Prietenii Competitivității” este susținut de lideri din mai multe state europene, printre care Belgia, Germania și Italia. Inițiativa urmărește stimularea pieței unice europene și consolidarea suveranității industriale a Uniunii Europene într-un context economic și geopolitic tot mai competitiv.

Pe agenda videoconferinței se află mai multe teme considerate prioritare pentru viitorul economiei europene. Liderii participanți vor discuta despre alinierea politicilor privind piața internă a Uniunii Europene, dezvoltarea uniunii economiilor și investițiilor, precum și despre măsuri menite să accelereze procesele de luare a deciziilor la nivelul statelor membre.

Reuniunea este văzută ca un pas pregătitor esențial înaintea summitului Consiliului European din a doua parte a lunii iunie, când șefii de stat și de guvern din Uniunea Europeană vor aborda o serie de dosare strategice legate de competitivitatea economiei europene și de consolidarea capacității industriale a blocului comunitar.

Inițiativa este susținută de mai multe state membre ale Uniunii Europene care promovează măsuri menite să crească performanța economică a UE într-un context marcat de competiția globală tot mai puternică din partea Statelor Unite și a Chinei. Printre susținătorii grupului se numără țări precum Belgia, Germania și Italia.

Obiectivul principal al acestei platforme este identificarea unor soluții pentru stimularea investițiilor, consolidarea pieței unice europene, reducerea birocrației și accelerarea procesului decizional la nivel comunitar. Totodată, grupul promovează politici care să sprijine industriile strategice și să reducă dependențele economice și tehnologice ale Uniunii Europene.

Deși nu este o instituție oficială a UE și nu are atribuții de decizie, grupul încearcă să influențeze agenda europeană prin coordonarea pozițiilor între statele participante înaintea unor reuniuni importante ale liderilor europeni. În cadrul întâlnirilor sunt discutate teme precum uniunea economiilor și investițiilor, dezvoltarea industriei europene, competitivitatea companiilor și creșterea capacității de reacție a Uniunii Europene la provocările economice globale.