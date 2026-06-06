Modernizarea capabilităților navale și adaptarea la noile amenințări maritime, priorități pentru România. Nicușor Dan: Adaptarea la schimbările din mediul de securitate reprezintă o prioritate constantă

Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat sâmbătă, 6 iunie 2026, după o vizită la Constanța, că a evaluat sistemul SCOMAR, capabilitățile Forțelor Navale și măsurile de răspuns la noile amenințări maritime, în contextul modernizării apărării naționale și al intensificării provocărilor de securitate din regiunea Mării Negre.

Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat sâmbătă, 6 iunie 2026, pe Facebook, că a efectuat o vizită la sediul SCOMAR, sistemul operativ utilizat de Poliția de Frontieră Română pentru supravegherea litoralului și a frontierei maritime.

Șeful statului a precizat că a analizat procesul de modernizare aflat în desfășurare și capabilitățile actuale ale sistemului, destinat detectării și identificării ambarcațiunilor civile, de la bărci de pescuit și ambarcațiuni de agrement până la nave comerciale și ambarcațiuni rapide.

Potrivit președintelui, discuțiile au vizat și noile provocări de securitate din mediul maritim, precum și necesitatea adaptării continue la amenințările emergente. Acesta a subliniat că platformele maritime de mici dimensiuni, cu profil redus, inclusiv anumite tipuri de drone marine, reprezintă o categorie de riscuri care nu se regăsea printre obiectivele pentru care sistemul a fost conceput inițial.

Vizita a continuat în Portul Militar Constanța, unde au fost evaluate capabilitățile și nivelul de pregătire ale Forțele Navale Române. Dan a afirmat că România se află într-un amplu proces de modernizare și înzestrare a forțelor armate, inclusiv pe componenta navală, și că în luna următoare sunt programate noi livrări de echipamente care vor contribui la consolidarea capacităților de apărare ale țării.

În timpul vizitei la Constanța, președintele s-a deplasat și în dana 78, locul unde cu o zi înainte a avut loc explozia unei drone maritime. Acolo, acesta a discutat cu specialiștii pirotehniști care au intervenit la fața locului și a primit o prezentare detaliată a operațiunii desfășurate. Conform informațiilor prezentate președintelui, intervenția s-a desfășurat în conformitate cu procedurile și protocoalele stabilite, prioritatea principală fiind securizarea zonei și protejarea populației, precum și a personalului implicat în misiune.

Președintele a amintit că, în urmă cu doar câteva săptămâni, Forțele Navale Române au participat la un exercițiu al NATO dedicat contracarării amenințărilor reprezentate de dronele maritime și alte platforme navale de mici dimensiuni. În acest context, el a evidențiat că adaptarea la noile tehnologii și la schimbările din mediul de securitate rămâne o prioritate constantă.

De asemenea, șeful statului a anunțat că, în săptămâna care începe pe 10 iunie, la solicitarea României, NATO va organiza o sesiune dedicată securității la Marea Neagră, în cadrul căreia vor fi analizate contextul strategic regional, noile amenințări maritime și provocările generate de utilizarea dronelor navale și aeriene.