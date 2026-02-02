Banda unică de autobuz este gândită ca un instrument de separare a transportului public de traficul general, astfel încât autobuzele să poată circula fără a fi afectate de aglomerația de la orele de vârf. Potrivit STB, în București sunt operaționali în acest moment 57 de kilometri de astfel de benzi, amplasate pe artere intens circulate, iar alți 8 kilometri se află în diferite etape de amenajare.

Reprezentanții societății arată că aceste benzi permit respectarea mai strictă a graficelor de circulație și reduc întârzierile cauzate de blocajele din trafic. În lipsa interferențelor cu autoturismele, autobuzele pot menține o viteză constantă, ceea ce se reflectă direct în durata călătoriilor și în confortul pasagerilor.

Pentru a ilustra impactul concret al benzilor dedicate, STB a realizat mai multe filmări comparative, în care a urmărit în paralel deplasarea autobuzelor și a autoturismelor pe aceleași trasee urbane, în condiții similare de trafic.

Analiza realizată de STB a vizat trei artere majore din Capitală: traseul Bulevardul Unirii – Palatul de Justiție – Piața Unirii, segmentul de pe Bulevardul Iuliu Maniu cuprins între Colegiul Național „Tudor Vladimirescu” și intersecția cu bulevardele Paul Teodorescu și Doina Cornea, precum și Bulevardul Carol I, între Piața Rosetti și Teatrul Național.

Datele obținute arată diferențe semnificative de timp între cele două moduri de deplasare. Autobuzele care au circulat pe banda unică de autobuz au parcurs segmentele analizate în mai puțin de un minut, în timp ce șoferii aflați în autoturisme au petrecut peste 15 minute în trafic, așteptând la semafoare și fiind afectați de congestie.

Potrivit STB, folosirea constantă a transportului public pe trasee care includ bandă unică de autobuz, chiar și o singură bandă utilizată dimineața și seara, de cinci ori pe săptămână, poate genera o economie de timp de peste 9 ore într-o lună pentru un călător obișnuit.

În paralel cu promovarea avantajelor pentru pasageri, autoritățile subliniază că nerespectarea regimului de circulație pe banda unică de autobuz atrage sancțiuni considerabile pentru conducătorii auto. Datele furnizate de Brigada Rutieră București indică faptul că, pe parcursul anului 2025, aproximativ 2.900 de șoferi au fost sancționați pentru că au circulat ilegal pe benzile destinate exclusiv transportului public.

Conform legislației rutiere, această abatere este încadrată la contravenții sancționate cu 6 până la 8 puncte-amendă. La valoarea actuală a punctului de amendă, de 202,5 lei, sancțiunea financiară poate ajunge între 1.215 și 1.620 de lei, în funcție de gravitatea faptei constatate.

Mesajul transmis public de Societatea de Transport București sintetizează diferența clară dintre beneficiile respectării regulilor și consecințele încălcării acestora: