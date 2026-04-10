Noul model Muse Spark marchează o etapă importantă în strategia Meta de repoziționare pe piața inteligenței artificiale, unde competiția este dominată de jucători precum OpenAI, Google și Anthropic.

Potrivit informațiilor publicate de Il Post și citate de Mediafax, Muse Spark oferă performanțe comparabile cu modelele dezvoltate de rivalii direcți în domenii precum redactarea de texte și raționamentul logic.

Totuși, sistemul rămâne în urmă în ceea ce privește programarea și generarea de cod, un sector în care industria AI investește masiv în prezent.

Compania nu se oprește aici. Potrivit datelor apărute, Meta dezvoltă deja un model mai performant, cunoscut intern sub denumirea „Watermelon”, care ar urma să reducă diferențele în zona de coding și să îmbunătățească rezultatele generale.

Spre deosebire de alte proiecte anterioare ale companiei, noul model nu este disponibil publicului larg.

Codul Muse Spark nu este open-source, iar accesul este limitat, deocamdată, la platforma Meta AI. În perioada următoare, tehnologia va fi integrată în mai multe produse ale companiei, inclusiv în aplicații populare precum WhatsApp și Instagram, dar și în ochelarii inteligenți dezvoltați de Meta.

Lansarea vine după o restructurare amplă a diviziei de inteligență artificială. CEO-ul Mark Zuckerberg a decis în 2025 să reorganizeze complet echipele, în urma rezultatelor sub așteptări ale modelului anterior, Llama 4.

În acest context, rolul lui Yann LeCun, unul dintre pionierii inteligenței artificiale și fondator al laboratorului de cercetare al Meta, a fost redus semnificativ.

Dezvoltarea noului model a fost preluată de Superintelligence Lab, o divizie creată special pentru accelerarea cercetării AI.

Laboratorul este condus de Alexandr Wang, fost CEO al Scale AI, companie în care Meta a investit masiv în 2025, achiziționând aproape jumătate pentru circa 14,3 miliarde de dolari.

În paralel, Mark Zuckerberg a lansat o campanie agresivă de recrutare, atrăgând experți de top din industrie, inclusiv de la OpenAI și Google DeepMind. În unele cazuri, pachetele salariale oferite au ajuns la 100 de milioane de dolari pentru primul an.

Pentru a susține dezvoltarea tehnologiilor de inteligență artificială, Meta a anunțat un plan masiv de investiții în infrastructură.

Compania estimează că va aloca până la 600 de miliarde de dolari pentru construirea unor noi centre de date. Doar în acest an, cheltuielile ar urma să ajungă la aproximativ 135 de miliarde de dolari, aproape dublu față de anul anterior.

Aceste investiții sunt direcționate în principal către infrastructura necesară antrenării și rulării modelelor AI, domeniu devenit prioritate strategică pentru gigantul tehnologic.

Lansarea Muse Spark arată clar că Meta intră într-o nouă etapă a competiției globale din inteligența artificială. Deși modelul nu este încă lider pe toate segmentele, investițiile masive și reorganizarea internă indică ambiția companiei de a recupera rapid decalajul față de principalii rivali.