Guvernul din Austria a anunțat că a ajuns la un acord de principiu privind interzicerea utilizării rețelelor sociale de către copiii sub 14 ani. Decizia a fost luată de partidele aflate la guvernare, însă nu a fost stabilit un calendar clar pentru intrarea în vigoare a măsurii.

Autoritățile au transmis că proiectul de lege urmează să fie elaborat până la finalul lunii iunie, iar detaliile privind modul de aplicare sunt încă în analiză. De asemenea, nu au fost precizate mecanismele concrete prin care interdicția va fi pusă în practică.

Vicecancelarul social-democrat din Austria, Andreas Babler, a explicat că măsura are ca scop protejarea copiilor și tinerilor de efectele negative ale rețelelor sociale.

Acesta a arătat că autoritățile nu mai doresc să ignore riscurile asociate acestor platforme și că interdicția este gândită ca un răspuns la problemele generate de utilizarea excesivă. El a explicat că platformele pot crea dependență și pot expune utilizatorii minori la conținuturi precum abuzuri sexuale sau violență.

„În viitor, vom proteja cu fermitate copiii și tinerii de efectele negative ale rețelelor sociale”, a spus vicecancelarul social-democrat Andreas Babler. „Nu vom mai sta cu mâinile în sân și nu vom mai privi cum aceste platforme îi fac pe copiii noștri dependenți și, adesea, îi îmbolnăvesc … Riscurile asociate acestei utilizări au fost ignorate destul de mult timp, iar acum este momentul să acționăm”, a adăugat el.

Totodată, oficialul a precizat că guvernul nu va stabili din start lista platformelor vizate, ci va analiza fiecare caz în funcție de modul în care funcționează algoritmii și de tipul de conținut disponibil.

Măsura anunțată de Austria vine în contextul unor inițiative similare la nivel internațional. Australia a introdus în decembrie o interdicție pentru utilizatorii sub 16 ani, fiind prima țară care a adoptat o astfel de decizie.

În același timp, în Franța, camera inferioară a parlamentului a aprobat în luna ianuarie o interdicție pentru persoanele sub 15 ani.

Aceste inițiative arată o tendință mai largă la nivel global de reglementare a accesului minorilor la rețelele sociale, în contextul preocupărilor legate de siguranță și sănătate.

Anunțul guvernului austriac vine în aceeași săptămână în care un juriu din statul american New Mexico a decis că Meta nu a protejat suficient utilizatorii minori pe platformele sale.

Compania, care deține Facebook și Instagram, a fost găsită responsabilă pentru toate capetele de acuzare și obligată să plătească despăgubiri de 375 de milioane de dolari.

Cazul a fost legat de lipsa unor măsuri eficiente de protecție împotriva prădătorilor sexuali și de absența unor avertismente clare privind riscurile la care sunt expuși minorii pe aceste platforme.