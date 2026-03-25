Motorina standard a trecut pragul de 10 lei/l și la Petrom, cel mai mare jucător pe piața carburanților din România. În celelalte rețele de distribuție (OMV, Rompetrol și Lukoil), motorina standard a trecut pragul de 10 lei/l zilele trecute. Doar la MOL, motorina standard se menține sub 10 lei/l.

La Petrom, benzina standard s-a scumpit cu 15 bani/l, iar motorina standard s-a scumpit cu 20 de bani/l.

La stațiile Petrom din București, prețul unui litru de benzină standard este cuprins între 9,28 lei – 9,30 lei, iar prețul unui litru de motorină standard costă între 10,01 lei – 10,04 lei.

Potrivit Peco Online, cea mai ieftină benzină din țară se găsește în orașul Năsăud, unde un litru costă 8,93 lei, la o stație Petrolium situată pe strada Grănicerilor, nr. 61. Tot aici este disponibilă și cea mai ieftină motorină, la prețul de 9,59 lei pe litru, ceea ce face ca această locație să fie în prezent una dintre cele mai avantajoase pentru alimentare la nivel național.

În marile orașe ale țării, prețurile sunt ușor mai ridicate, dar relativ apropiate între ele. În București, benzina se vinde cu 9,13 lei pe litru, motorina ajunge la 9,82 lei, iar GPL-ul este 3,97 lei. În Cluj-Napoca, benzina este ușor mai ieftină, la 9,12 lei, în timp ce motorina are același preț de 9,82 lei, iar GPL-ul este cotat la 4,00 lei.

La Timișoara, șoferii plătesc 9,10 lei pentru benzină, 9,82 lei pentru motorină și 3,96 lei pentru GPL, în timp ce în Iași benzina ajunge la 9,09 lei, motorina rămâne la 9,82 lei, iar GPL-ul urcă la 4,11 lei, cel mai ridicat nivel dintre orașele analizate.

În Constanța, benzina are un preț de 9,13 lei, motorina este ușor mai ieftină decât în alte orașe mari, la 9,81 lei, iar GPL-ul este comercializat cu 4,09 lei pe litru.

Comparativ cu luna trecută, prețul mediu al unui litru de benzină a înregistrat o creștere semnificativă, de 16,8%. Astfel, un plin de 50 de litri este în prezent cu 66 de lei mai scump decât în urmă cu 30 de zile.

În ceea ce privește motorina, prețul mediu al unui litru a crescut cu 21,6%, ceea ce înseamnă că pentru un plin de 50 de litri, șoferii plătesc acum cu 88 de lei mai mult comparativ cu luna precedentă, potrivit sursei citate anterior.