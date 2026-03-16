Înregistrarea audio făcută publică de Sebastian Ghiță surprinde discuția lor, în care Călin Georgescu își exprimă viziuni pe care Ghiță le consideră „mesianice”. Fostul candidat ar fi afirmat că este „pe drumul luminii” și că ar beneficia de sprijinul unor foști ofițeri și al unor influențe internaționale.

Într-o declarație făcută de Sebastian Ghiță, acesta a povestit că Georgescu i-ar fi prezentat clipuri în care apărea în apă sau călare pe cal și i-ar fi spus că este deja „Președintele României” și că are nevoie de sprijin, menționând conexiuni cu prieteni sârbi și ruși. Ghiță a arătat că Georgescu i-ar fi spus că beneficiază de susținere din partea unor foști ofițeri și structuri internaționale și că ar exista un suport masiv pentru a-și consolida poziția politică în România.

Ghiță a mai adăugat că a considerat comportamentul lui Georgescu „foarte curios și ciudat”, având în vedere ancheta unei comisii americane care verifica legăturile lui Georgescu cu Rusia și eventualele finanțări primite.

„Auzi, măria ta? Prin decembrie 2021, Călin Georgescu ăsta a venit la mine la Belgrad, mă rog, ciudat. Am fost cu el la un restaurant, Jerry… mi l-a trimis cineva, m-a rugat cineva neapărat să-l primesc, să mă văd cu el. Și… foarte ciudat, mi-a arătat clipul ăla al lui când intră el în apă și iese cu calul, cu nu știu ce… Și mi-a zis: ,,Domne’, eu sunt deja pe drumul luminii, eu sunt Președintele României, am venit să mă văd cu niște prieteni sârbi, ruși, am nevoie de ajutor și de sprijin”. Mi s-a părut ciudat rău de tot. Am stat vreo două-trei ore cu el. Foarte curios că acum ceva timp a început o anchetă a unei comisii de investigație americană care verifică legăturile lu’ Călin Georgescu ăsta cu rușii, dacă a primit finanțare de la ruși, chestii, trestii. Mie îmi e clar că e conectat și că probabil ăia l-au sprijinit cu bani, cu relații și sigur… adică ceva făcea el acolo în Serbia, cu sârbi, cu ruși. Foarte ciudat mi s-a părut! Mi-a zis că el e susținut de d-ăștia, de foști ofițeri, ofițeri din structuri și că are suport masiv și că sigur… ceva mesianic așa, că țara se va întoarce spre el. Foarte… foarte curios!”, a spus Ghiță.

În replică, Călin Georgescu a declarat la Realitatea Plus că scopul întâlnirii cu Ghiță și cu alți 7-8 indivizi similari a fost tocmai pentru a nu primi sprijinul acestora. Georgescu a explicat că strategia sa a fost deliberată și că, după discuțiile purtate, a aflat că serviciile române de informații consideră că nu dispune de resurse financiare pentru a câștiga alegerile, ceea ce l-a determinat să se înscrie în cursa electorală în mod deliberat.

„Este adevărat că m‑am văzut cu dânsul (n.red. Sebastian Ghiță) la Belgrad, însă pot să vă spun un lucru, în premieră: m‑am văzut atât cu dânsul, cât și cu alți 7–8 similari, cărora le‑am cerut ajutorul cu un singur scop: să nu mi‑l dea. Asta a fost strategia mea, pentru că ulterior, după ce am stat de vorbă cu cei 7–8, am auzit din partea serviciilor române de informații: «Georgescu nu are bani, nu are cum să câștige, stăm liniștiți.» Și atunci m‑am înscris în cursă. Am făcut acest lucru absolut deliberat”, a explicat Călin Georgescu la Realitatea Plus.

Fostul candidat a mai spus că întâlnirile respective au fost gândite special pentru a crea impresia că nu are sprijin financiar sau instituțional. Potrivit explicațiilor oferite de el, strategia a urmărit să producă un efect de surpriză în momentul intrării sale în competiția electorală.

„A fost parte din strategia unei acțiuni, ca să câștigi prin șoc, să câștigi cum a câștigat, de altfel, poporul român pe nepregătite”, a subliniat Călin Georgescu.

De asemenea, Georgescu a respins din nou acuzațiile potrivit cărora ar fi avut legături cu Rusia sau ar fi primit finanțare din partea unor entități rusești.

„Chestiunea asta e atât de mult rotită încât este și penibilă pentru cei care o mai spun”, a completat el.

În încheiere, Georgescu a explicat că sistemul politic a fost luat prin surprindere de votul popular și că ulterior a decis anularea alegerilor.