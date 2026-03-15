Întâlnirea dintre Călin Georgescu și Sebastian Ghiță a avut loc la restaurantul „Jerry” din Belgrad, la insistențele unei terțe persoane care l-a rugat pe Ghiță să îl primească pe Georgescu. În timpul discuțiilor, Georgescu a prezentat un videoclip în care apare intrând în apă și ieșind alături de un cal, folosind materialul ca pe un element central al promovării propriei viziuni, conform EVZ.

Atitudinea sa a fost catalogată ca profund atipică, manifestând un „mesianism” prin care se considera deja președintele României, deși alegerile erau la ani distanță, și exprimând convingerea că țara se va întoarce automat spre el, potrivit sursei menționate.

Ceea ce atrage cea mai mare atenție este motivul real al vizitei lui Georgescu la Belgrad. Acesta ar fi declarat că scopul său era de a se întâlni cu „prieteni sârbi sau ruși” pentru a obține ajutor și sprijin, indicând că ar fi căutat finanțare și susținere din partea rețelelor externe.

În paralel, Sebastian Ghiță menționează existența unei comisii de investigație americane care analizează legăturile lui Georgescu cu Rusia și posibilul sprijin financiar venit din această direcție, concluzionând că Georgescu este probabil conectat și sprijinit financiar de aceste rețele.

„Auzi, prin decembrie 2021 Călin Georgescu ăsta a venit la mine la Belgrad (…) Am fost cu el la un restaurant frumos, Jerry, mi l-a trimis cineva, m-a rugat cineva neapărat să îl primesc să mă văd cu el (…) mi-a arătat clipul ăla lui când intră el în apă și iese cu calul. (…) Mi-a zis, domnule, eu sunt deja pe drumul luminii, eu sunt președintele României. Am venit să mă văd cu niște prieteni sârbi, ruși! Am nevoie de ajutor și de sprijin”, spunea Sebastian Ghiță în înregistrare.

Pe lângă conexiunile externe, Georgescu ar fi subliniat și sprijinul intern pe care îl primește din partea unor foști ofițeri din structurile de forță din România.

„Mi s-a părut ciudat, am stat vreo 2-3 ore cu el. Foarte curios că acum ceva timp a început o ancheta unei comisii de investigație americană. care verifică legăturile lui Călin Georgescu ăsta cu rușii, dacă a primit finanțare de la ruși, chestii-trestii. Mie mi-e clar că e conectat și că probabil ăia l-au sprijinit cu bani, relații. Sigur, ceva făcea el acolo în Serbia, cu sârbii, cu rușii. Foarte ciudat mi s-a părut. Mi-a zis că el e susținut de așa a fost, de foștii ofițeri din structuri și că are suport masiv… Ceva mesianic, că țara să va întoarce spre el”, mai spunea Sebastian Ghiță.

