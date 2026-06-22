SURSE: Adrian Veștea ar putea amâna votul pentru învestirea Guvernului. Negocierile pentru o majoritate continuă
Adrian Veștea / SURSA FOTO: Facebook, Adrian Ioan Veștea
Premierul desemnat Adrian Veștea continuă negocierile pentru obținerea celor 233 de voturi necesare învestirii noului Guvern. Potrivit surselor politice, votul de încredere programat inițial pentru această seară ar putea fi amânat, în condițiile în care majoritatea parlamentară nu este încă asigurată.
Adrian Veștea caută în continuare voturile necesare pentru învestirea Guvernului
Negocierile din Parlament au continuat pe parcursul zilei, însă calculele politice rămân complicate. Conform informațiilor apărute pe surse, există temeri privind posibile schimbări de ultim moment în rândul parlamentarilor, iar această situație îl determină pe Adrian Veștea să analizeze varianta amânării votului de învestitură.
Planul inițial prevedea ca Parlamentul să se pronunțe asupra noului Executiv începând cu ora 21:00. Totuși, în lipsa unei certitudini privind numărul de voturi, premierul desemnat ar putea solicita o amânare pentru ziua următoare, pentru a continua discuțiile cu partidele parlamentare și parlamentarii neafiliați.
Sursele politice susțin că diferența dintre voturile necesare și cele pe care se bazează în prezent susținătorii Guvernului este foarte mică, motiv pentru care fiecare vot poate deveni decisiv.
Posibila amânare poate genera o nouă dispută privind termenul constituțional
O eventuală amânare a votului ar putea deschide și o dezbatere juridică și politică privind termenul pe care îl are la dispoziție premierul desemnat pentru a finaliza procedura de învestire.
Potrivit interpretării unor specialiști, cele zece zile acordate premierului desemnat includ atât depunerea programului de guvernare și a listei de miniștri, cât și obținerea votului de încredere din Parlament. În această variantă, depășirea termenului ar putea conduce la necesitatea depunerii mandatului.
Există însă și opinii juridice diferite, care susțin că termenul de zece zile se referă exclusiv la prezentarea listei de miniștri și a programului de guvernare, iar votul de învestire poate avea loc ulterior.
Indiferent de interpretarea care va fi acceptată, subiectul este de așteptat să genereze noi controverse pe scena politică.
AUR anunță că nu votează Guvernul și îi cere lui Adrian Veștea să amâne procedura
În paralel cu negocierile din Parlament, liderul AUR, George Simion, a transmis că formațiunea sa nu va susține Guvernul propus de Adrian Veștea.
Acesta a declarat că l-a invitat pe premierul desemnat la sediul partidului până la ora 20:00 pentru eventuale discuții și a susținut că este nevoie de o reconciliere națională și de un dialog mai larg între forțele politice.
„Îl așteptăm pe domnul Veștea la sediul AUR până la ora 20.00”, a transmis Simion.
„Este nevoie de reconciliere națională și din câte am auzit de la posturile de televiziune este nevoie de AUR (…) Diseară dacă va exista un vot, cu un premier care nu a venit să ne consulte, nu va beneficia de votul AUR. (…) Consecințele acestei guvernări păguboase trebuie înlăturate, programul politic al acelei guvernări nu mai trebuie repetat”, a adăugat George Simion.
George Simion a afirmat că, în condițiile actuale, Executivul nu va beneficia de voturile AUR și a criticat programul politic propus de noua majoritate. Totodată, liderul formațiunii a precizat că parlamentarii AUR au primit recomandarea de a părăsi sala în momentul votului.
„În AUR nu sunt trădători (…) atitudinea noastră este de a ieși din sală”, a precizat Simion.
Potrivit declarațiilor sale, partidul nu intenționează să voteze împotriva Guvernului, ci să nu participe la exprimarea votului. În același timp, Simion i-a solicitat lui Adrian Veștea fie să renunțe la mandatul de premier desemnat, fie să amâne votul pentru săptămâna viitoare.
Adrian Veștea se întâlnește cu George Simion: „Sunt un om al dialogului și al consensului”
Premierul desemnat Adrian Veștea a anunțat că va avea o întâlnire cu liderul AUR, George Simion, în cadrul consultărilor pentru formarea noului Guvern. Veștea a transmis că își asumă dialogul cu toate formațiunile politice reprezentate în Parlament, în încercarea de a găsi o soluție la actuala criză politică.
Într-un mesaj publicat online, premierul desemnat a afirmat că este un om al dialogului și al consensului și că înțelege responsabilitatea de a contribui la depășirea blocajului politic.
„Sunt un om al dialogului și al consensului. Înțelegând responsabilitatea care îmi revine pentru a pune capăt haosului politic, voi avea o întâlnire cu președintele AUR, George Simion.
Când vine vorba de România și de rezolvarea unei crize fără precedent, îmi asum un dialog deschis cu orice formațiune politică votată de români. Este cred obligatoriu dacă vrem să avem, în adevăratul sens al cuvântului, un Guvern al României”, a transmis premierul desemnat.
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Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
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