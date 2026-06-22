Keir Starmer îşi anunţă demisia din funcția de prim-ministru și lider al Partidului Laburist

Keir Starmer a anunțat că demisionează din funcția de prim-ministru al Marii Britanii și din cea de lider al Partidului Laburist. Declarația a fost făcută luni, în fața reședinței oficiale din Downing Street 10, după o discuție purtată în aceeași dimineață cu Regele Charles al III-lea. Premierul va rămâne în funcție până la alegerea unui succesor, proces care ar urma să fie finalizat înainte de revenirea Parlamentului în septembrie, anunță BBC.

În discursul susținut în fața sediului guvernului britanic, Keir Starmer a confirmat că renunță atât la conducerea executivului, cât și la șefia Partidului Laburist, după ce a ajuns la concluzia că formațiunea trebuie să decidă cine este cel mai potrivit pentru a o conduce la următoarele alegeri generale.

Premierul a explicat că în ultimele săptămâni și-a pus întrebarea dacă el rămâne persoana cea mai bine poziționată pentru a conduce partidul în viitor și a spus că a acceptat verdictul transmis din interiorul formațiunii.

„Fiecare decizie pe care am luat-o a fost despre a pune țara pe care o iubesc pe primul loc. Voi demisiona din funcția de lider al Partidului Laburist”, a declarat acesta.

Starmer a precizat că a solicitat Comitetului Executiv Național al partidului să stabilească un calendar accelerat pentru alegerea noului lider. Conform planului anunțat, nominalizările ar urma să fie deschise pe 9 iulie, iar procesul să fie finalizat înainte de vacanța parlamentară de vară, astfel încât noul lider să fie instalat înainte de revenirea legislativului în septembrie.

Până atunci, el va continua să ocupe funcția de prim-ministru.

Înainte de a-și face publică decizia, Keir Starmer a avut o convorbire telefonică cu Regele Charles al III-lea, pe care l-a informat despre intenția sa de a demisiona.

Potrivit informațiilor prezentate de BBC, monarhul se afla la Highgrove, proprietatea sa din Gloucestershire, în momentul în care a primit apelul premierului.

Starmer a confirmat ulterior, în cadrul declarației sale publice, că l-a informat personal pe suveran în legătură cu retragerea sa din funcție și cu planul de tranziție pe care îl propune pentru conducerea Partidului Laburist.

În același timp, atenția s-a îndreptat și către posibilii succesori. Printre numele vehiculate se află și Andy Burnham, care urmează să depună jurământul ca deputat de Makerfield după victoria obținută la alegerile parțiale de săptămâna trecută.

În partea finală a discursului, Keir Starmer a insistat că va colabora cu viitorul lider pentru a asigura o schimbare de putere fără turbulențe politice.

El a afirmat că îi va oferi succesorului său întregul sprijin și că va face tot ce îi stă în putere pentru o tranziție eficientă.

„Ei știu că moștenesc o Marii Britanii mai puternică și mai dreaptă decât acum doi ani”, a spus Starmer.

Premierul le-a mulțumit, de asemenea, colegilor, colaboratorilor și personalului de la Downing Street, precum și funcționarilor publici cu care a lucrat în ultimii ani.

În discursul său, liderul laburist a susținut că, atunci când a preluat conducerea partidului, acesta era „falimentar politic, financiar și moral”. El a afirmat că a reușit să reformeze formațiunea, inclusiv prin eliminarea problemelor legate de antisemitism și prin refacerea credibilității partidului în domenii precum economia, apărarea și securitatea națională.

„Mi s-a spus de nenumărate ori că totul s-a terminat, dar le-am demonstrat acelor oameni că se înșeală”, a declarat acesta.

Discursul de rămas-bun al lui Keir Starmer a avut și o puternică încărcătură personală. Vizibil emoționat, premierul a vorbit despre familia sa și despre planurile de după retragerea din funcție.

El a afirmat că, după ce va părăsi ceea ce a numit „cea mai importantă slujbă din țară”, intenționează să se concentreze asupra rolului său de soț și tată.

„Sunt cel mai bun soț pe care îl pot face, fantasticei mele soții, Vic, care a fost o piatră alături de mine la bine și la rău. Și să fiu cel mai bun tată posibil pentru copiii mei frumoși, care sunt mândria și bucuria mea”, a spus Starmer.

La finalul declarației, premierul și-a îmbrățișat soția, Victoria Starmer, înainte de a se retrage în clădirea din Downing Street 10.

Keir Starmer a mai amintit că momentul în care a intrat pe Downing Street, în iulie 2024, după victoria electorală a Partidului Laburist, a reprezentat „cel mai mândru moment” din viața sa și a subliniat că a intrat în politică pentru a schimba în bine viața a milioane de britanici.