Se decide viitorul Guvern. Nicușor Dan: Ar trebui ca mâine să discute ei între ei și vineri să vină la mine cu concluziile

Președintele Nicușor Dan a anunțat că formațiunile politice care au participat la consultările de la Palatul Cotroceni urmează să stabilească, până vineri, condițiile în care sunt dispuse să susțină un guvern minoritar pro-occidental. Șeful statului a precizat că desemnarea viitorului premier depinde de concluziile acestor discuții.

Președintele Nicușor Dan a declarat, miercuri, că în urma consultărilor de marți cu partidele și grupurile parlamentare s-a conturat varianta formării unui guvern minoritar pro-occidental, susținut din Parlament de formațiuni care nu vor face parte din Executiv.

Șeful statului a explicat că partidele și-au asumat să stabilească în perioada următoare condițiile în care ar putea acorda sprijin parlamentar viitorului Cabinet.

„Legat de desemnarea premierului, am avut (…) o rundă de discuții ieri (marți – n.r.). S-a concluzionat că o să avem o guvernare pro-occidentală minoritară și acum partidele sunt în perioada în care și-au asumat că vin cu condițiile pentru a susține, fără a face parte din Guvern, a susține guvernul minoritar. Cam aici suntem și sper să fie serioși și să închidem cât de curând. (…) Ar trebui ca mâine să discute ei între ei și vineri să vină la mine cu concluziile”, a afirmat președintele.

Președintele a făcut declarațiile la Cluj, de unde urma să plece spre Polonia pentru a participa la Summitul Flancului Estic.

Potrivit acestuia, reuniunea are o importanță strategică pentru România, în contextul consolidării securității în regiune și al amenințărilor venite din partea Rusiei.

„Sunt în drum către Polonia, mâine o să fie o întâlnire a Summitului Flancului Estic și e important pentru România pentru că e vorba de protecția față de drone și față de amenințări, în general, din partea Rusiei și e important pentru noi să subliniem că trebuie să aducem capabilități și în sud și în special la Marea Neagră. Dacă era în drum, am fost invitat și m-am oprit la o cină cu organizatorii de la Techsylvania”, a spus Nicușor Dan.

Consultările de la Palatul Cotroceni au fost convocate după ce Parlamentul a respins Cabinetul propus de premierul desemnat Adrian Veștea. În urma discuțiilor de marți, șeful statului a transmis că opțiunea aflată în lucru este formarea unui guvern minoritar pro-occidental, iar următorul pas este ca partidele să convină asupra condițiilor de susținere parlamentară și să îi prezinte concluziile până la sfârșitul săptămânii.