În Italia, Spania și Germania, militarii și veteranii de război beneficiază de scheme speciale de pensii care reflectă nu doar anii petrecuți în uniformă, ci și riscurile asumate, sacrificiile făcute și rolul lor în istoria țării. Pentru mulți români care lucrează sau locuiesc în aceste țări, informațiile despre pensiile militare pot fi mai mult decât curiozitate: ele pot influența decizia lor de a se înrola în structurile de securitate, având în vedere avantajele privind pensionarea și protecția familiei.

Sistemele de pensii ale acestor state membre ale Uniunii Europene surprind.

Dacă te-ai întrebat vreodată cât valorează cu adevărat serviciul militar în termeni financiari și cum fiecare țară tratează veteranul de ieri și ofițerul de azi, această analiză îți oferă o perspectivă completă.

În Italia, sistemul de pensii pentru militari și cadre din forțele armate este distinct de cel pentru civili, fiind separat de pensia generală de stat. Militarii își construiesc drepturi de pensie pe baza contribuțiilor la sistemul public sau la scheme speciale de serviciu, care adesea permit pensionarea mai devreme decât pentru civili, în funcție de anii de serviciu și de condițiile specifice, cum ar fi riscul ridicat asociat unor misiuni. Vechimea activă în armată este luată în calcul favorabil la stabilirea cuantumului pensiei comparativ cu un salariat civil.

În Italia, vârsta standard pentru a accesa pensia de stat este în jurul vârstei de 67 de ani, ajustată automat în funcție de speranța de viață. Pensia militară se calculează de obicei în funcție de media veniturilor sau a contribuțiilor plătite și de perioada totală de serviciu, cu procente între aproximativ 60 și 80% din baza salarială pentru o carieră completă, fiind stabilite limite legale.

În plus, Italia acordă și pensii pentru veterani și foști voluntari de război, inclusiv pentru invalizi sau văduve, acestea fiind separate de pensia de serviciu militar și uneori completate cu indemnizații pentru perioadele petrecute pe front, conform legislației italiene.

În Spania, sistemul de pensii pentru militari se încadrează în regimul național de securitate socială, dar cu reguli speciale pentru militari și forțe de ordine. Militarii contribuie la sistemul de pensii pe baza statutului lor și beneficiază de condiții speciale legate de vârsta de pensionare și de modul de calcul al pensiei.

Vârsta standard de pensionare în Spania pentru pensia generală se apropie de 66-67 de ani, trecând către 67 în perioada 2025-2027, iar militarii pot avea reguli diferite, rigide, în funcție de vechime sau de gradul ocupat. Pensia militară spaniolă este calculată tot ca procent din salariul de referință și din vechimea în serviciu militar, similar cu regimul civil, dar cu ajustări specifice statutului militar.

Spania acordă în mod special pensii sau indemnizații veteranilor de război, inclusiv celor care au servit în conflicte istorice. Un exemplu notabil, deși datat, este acela al unor plăți către foști voluntari spanioli din Divizia Albastră, ilustrând existența mecanismelor de recunoaștere a serviciului militar voluntar în trecut.

Germania aplică un sistem de pensii militare integrat în regimul pentru funcționarii publici, unde militarii se pensionează pe baza unei scheme care le oferă un procent semnificativ din soldele finale, în funcție de numărul de ani de serviciu. Pensia militară este finanțată direct de la bugetul Ministerului Federal al Apărării, reprezentând aproximativ 11-12% din cheltuielile totale pentru apărare.

Militarii pot intra în rezervă și pot primi pensia începând cu vârsta de aproximativ 55 de ani, iar pensia completă este accesibilă în jurul vârstei de 60 de ani, depinzând de vechime și de anul nașterii, cu ajustări pentru pensionarea anticipată. Calculul pensiei se face pe baza mediei salariilor de referință și a unui coeficient anual, ceea ce poate duce la aproximativ 70-73% din baza salarială pentru o carieră completă.

Germania continuă să plătească pensii și pentru veterani sau persoane care au servit în structuri militare istorice, inclusiv plăți simbolice către foști voluntari și descendenți ai unor unități militare, uneori cu implicații controversate politic.