Pensia poate fi recalculată pentru pensionarii care pot demonstra că, înainte de anul 2001, au avut venituri nepermanente care nu au fost luate în calcul la stabilirea drepturilor. Este vorba despre sporuri, indemnizații sau majorări salariale care, în multe cazuri, nu au fost incluse în dosarele de pensie.

Marea recalculare a pensiilor a avut loc la 1 septembrie 2024, când aproximativ 3.800.000 de pensionari au primit majorări ale pensiei. Creșterea medie a fost de aproximativ 520 de lei, însă diferențele au fost semnificative de la un caz la altul.

În unele situații, majorările au fost foarte mici, de doar câțiva lei. În schimb, pensionarii care au avut mulți ani lucrați au primit creșteri de peste 1.000 de lei. Cei care au lucrat peste stagiul complet de cotizare de 25 de ani au beneficiat și de puncte bonus pentru anii suplimentari.

Pe de altă parte, aproximativ 800.000 de pensionari nu au primit bani în plus după recalculare. Este vorba în special despre persoane care au lucrat în condiții speciale sau foarte grele și care nu au acumulat un număr mare de ani de muncă.

Pentru acești pensionari există totuși o posibilitate de creștere a pensiei. Dacă pot obține de la arhive sau de la foștii angajatori documente care arată că au avut venituri nepermanente înainte de 2001, acestea pot fi depuse la Casa de Pensii, scriu cei de la newsweek.ro. Instituția va analiza documentele și poate recalcula pensia.

Pensia poate fi majorată dacă pensionarii pot dovedi că au beneficiat de anumite sporuri sau indemnizații prevăzute de legislația privind salarizarea din perioada respectivă. Casa de Pensii a prezentat o listă de venituri suplimentare care pot fi luate în calcul la stabilirea punctajului.

Aceste sporuri, indemnizații și majorări ale retribuției tarifare sunt următoarele:

sporul pentru muncă în condiții deosebite acordat conform Legii retribuirii după cantitatea și calitatea muncii nr. 57/1974;

majorarea retribuției tarifare cu până la 10% pentru condiții grele de muncă;

sporul de șantier acordat personalului nelocalnic;

indemnizația de până la 10% acordată șefului de echipă sau de brigadă care conduce formația de lucru;

majorarea retribuției tarifare cu procente cuprinse între 5% și 25% pentru anumite categorii de personal prevăzute în Decretul nr. 100/1979;

indemnizația acordată personalului navigant și însoțitorilor personalului navigant aerian în timpul zborului;

majorarea retribuției tarifare cu 1–2 clase pentru persoanele cărora li s-a conferit „gradația de merit“, inclusiv cadre didactice, personal medical sau personal din cercetare;

majorarea retribuției tarifare cu 5–10% acordată muncitorilor care executau încălțăminte de tip „Romarta“ sau confecții din piele și blană;

majorarea retribuției tarifare cu 5% pentru muncitorii care lucrau la locuri de muncă direct productive în subteran;

majorarea retribuției tarifare cu până la 25% pentru personalul care a lucrat în unități medicale speciale precum spitalele „Elias“ și „Alexandru Sahia“;

majorarea retribuției tarifare cu până la 15% pentru personalul care a lucrat la Centrul Medical de Fonoaudiologie și Chirurgie Funcțională;

sumele acordate persoanelor care aveau funcția de șofer și desfășurau suplimentar activități precum taxare, gestionare sau distribuire de valori;

majorarea retribuției tarifare cu 35% pentru nevăzătorii încadrați în gradul I de invaliditate și cu 15% pentru cei încadrați în gradul II;

indemnizațiile corespunzătoare funcțiilor de conducere din cercetare, educație, sănătate sau domeniul artistic;

indemnizațiile acordate cadrelor didactice pentru funcții precum director, director adjunct, șef de catedră sau diriginte;

majorarea retribuției tarifare pentru personalul care lucra în case de copii și în școli speciale pentru copii cu deficiențe;

sporul pentru munca prestată în timpul nopții;

sporul de până la 14% acordat personalului implicat în industria aeronautică;

indemnizația pentru conducerea formației de lucru în activitatea de încărcări-descărcări;

indemnizația acordată conducătorului formației de lucru de docheri;

indemnizațiile acordate personalului medical pentru funcții precum medic director, medic-șef sau inspector sanitar;

indemnizațiile și plățile pentru activități realizate în afara obligațiilor funcției de bază, inclusiv gărzi medicale sau participarea la comisii medicale.

Pensia poate fi majorată dacă aceste sporuri sau indemnizații sunt dovedite prin documente oficiale. Pensionarii trebuie să obțină adeverințe care atestă acordarea acestor venituri suplimentare în perioada în care au lucrat.

Documentele pot fi obținute de la arhivele fostelor unități sau de la angajatorii unde persoanele au lucrat. După obținerea adeverințelor, acestea trebuie depuse la Casa de Pensii.

Instituția va analiza documentele și va recalcula pensia în funcție de veniturile dovedite. Dacă sporurile sau indemnizațiile sunt confirmate, acestea vor fi incluse în calculul punctajului total, ceea ce poate duce la o creștere a pensiei.