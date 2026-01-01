Procesul de modernizare a Termocentralei Mintia se află pe ultima sută de metri, însă intrarea efectivă în producție a noului complex energetic nu va avea loc imediat. Deși lucrările din interiorul centralei avansează conform calendarului, alimentarea cu gaze naturale – esențială pentru funcționarea acesteia – va fi posibilă abia după finalizarea conductei de transport, prevăzută pentru începutul anului 2026.

Fosta termocentrală pe cărbune, care a funcționat neîntrerupt timp de aproximativ 50 de ani, din anii ’70 până în 2021, a intrat într-o nouă etapă a existenței sale după ce statul român a decis vânzarea activului. În 2022, unitatea a fost achiziționată prin lichidator judiciar de compania Mass Global Energy Rom, parte a grupului Mass Group Holding, pentru o sumă ce a depășit 91 de milioane de euro.

Noii proprietari au demarat rapid un amplu program de retehnologizare, care presupune transformarea vechii centrale pe lignit într-un complex energetic modern, alimentat cu gaze naturale. Valoarea totală a investiției este estimată la peste 1,4 miliarde de euro, iar capacitatea finală de producție va depăși 1.700 MW, ceea ce va face din Mintia una dintre cele mai puternice centrale electrice din România.

Potrivit planului tehnic, noua centrală va fi dotată cu două turbine pe gaz de clasă H, o turbină cu abur și trei generatoare de mare putere furnizate de Siemens, alături de întreaga infrastructură auxiliară necesară funcționării: sisteme de răcire, conducte, instalații electrice și echipamente de control. În plus, instalațiile sunt proiectate astfel încât să permită, pe viitor, adaptarea la tehnologii bazate pe hidrogen, în linie cu tranziția energetică europeană.

În vara anului 2025, Sebastian Burduja, ministrul Energiei la acel moment, declara în urma unei vizite pe șantier că întregul grup energetic ar urma să fie funcțional până în iulie 2026, cu toți cei 1.734 MW disponibili în Sistemul Energetic Național.

Pentru ca noua termocentrală să poată produce electricitate, este indispensabilă conectarea acesteia la rețeaua națională de gaze naturale. Transgaz a început în 2024 construirea unei conducte dedicate, investiție evaluată la aproximativ 60 de milioane de euro, finanțată parțial din fonduri europene nerambursabile prin Fondul pentru Modernizare.

Conducta, cu o lungime de circa 57 de kilometri, face legătura între Mintia și magistrala BRUA și traversează mai multe localități din județul Hunedoara, inclusiv Deva, Hunedoara și Călan, precum și comunele Sântămăria-Orlea, Băcia, Bretea Română, Cârjiți și Vețel.

Deși tronsonul dintre Băcia și Mintia a fost deja finalizat, lucrările pe sectorul de pe Valea Streiului, unde conducta trebuie conectată la BRUA, au înregistrat întârzieri. Din acest motiv, termenul inițial de finalizare, stabilit pentru sfârșitul anului 2025, a fost extins până la 28 februarie 2026.

Proiectul include realizarea conductei principale de mare capacitate, construirea stațiilor tehnice din zona Mintia și a nodului Băcia, instalarea sistemelor de măsurare și siguranță, protecție anticorozivă, precum și integrarea unui sistem modern de monitorizare și control digital. Lucrările implică etape succesive de săpături, sudură, testare la presiune, refacerea terenului și respectarea normelor de protecție a mediului, urmând ca abia după recepția finală conducta să fie pusă în funcțiune.