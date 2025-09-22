Oficialul a fost întrebat dacă ar fi dispus să preia funcția de premier și dacă au avut loc astfel de discuții, ca urmare a declarațiilor recente ale lui Ilie Bolojan privind posibila sa demisie, generate de tensiunile din coaliție legate de reforma administrației locale.

„România nu are în acest moment nevoie de o schimbare de guvern. Stabilitatea este extrem de importantă și avem nevoie de ea. Am transmis mesaje foarte bune prin măsurile pe care le-am adoptat până acum, iar aceste ipoteze în momentul de față nu există, deci nu am cum să le iau în calcul”, a declarat ministrul Finanțelor, la Antena 3 CNN.

Oficialul a fost întrebat dacă ar fi dispus să preia funcția de premier și dacă au avut loc astfel de discuții, ca urmare a declarațiilor recente ale lui Ilie Bolojan privind posibila sa demisie, generate de tensiunile din coaliție legate de reforma administrației locale.

De asemenea, el a subliniat că România trebuie să își ajusteze bugetul în mod realist, asigurând totodată menținerea investițiilor și respectarea angajamentelor asumate.

„Ce vă asigur, este că rectificarea bugetară va fi o recalibrare importantă, responsabilă a bugetului, astfel încât, acesta să revină la o evaluare realistă, cât mai aproape de realitatea cheltuielilor pe care România în acest moment, asigurând atât cheltuielile esenţiale, cât şi investiţiile. Şi, asigurându-ne, în acelaşi timp, că, în cuantumul deficitului care va fi negociat, care va reieşi în urma acestor discuţii pe care le avem acum, va fi unul care să fie acceptat şi în linie de Comisie şi de toţi ceilalţi finanţatori”, a încheiat ministrul Finanțelor.

Premierul Ilie Bolojan se află sub o presiune puternică în Coaliție, viitorul său la Palatul Victoria depinzând de două momente cruciale: decizia Curții Constituționale privind pensiile speciale ale magistraților și asumarea răspunderii pentru reforma administrației publice.

Diferențele dintre partidele din coaliție au generat deja scenarii privind o posibilă schimbare la conducerea Guvernului, variind de la un interimat condus de lideri PSD sau PNL, până la numirea unui premier tehnocrat.