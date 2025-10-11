Doliu în fotbalul românesc. Flavius Domide, fost component al echipei naționale care a jucat la Campionatul Mondial din Mexic din 1970, a murit la vârsta de 79 de ani. Trista veste a fost anunțată de conducerea clubului UTA Arad, echipa la care legendarul fotbalist și-a petrecut întreaga carieră.

„Tristețea cuprinde întreg Aradul în această zi de octombrie, după aflarea veștii că s-a stins din viață Flavius Domide. Fotbalist-simbol al UTA-ei în anii 1960-1970, cel supranumit «Copilul teribil al fotbalului arădean» și-a legat cariera de clubul roș-alb”, au transmis oficialii clubului arădean.

Flavius Domide s-a născut la Arad, pe 7 mai 1946, și a intrat în familia UTA-ului la doar 11 ani, ca junior al clubului. Talentul său a fost remarcat rapid de antrenorul Cibi Braun, care l-a promovat în prima echipă în sezonul 1965-1966. De atunci și până în 1979, Domide a devenit unul dintre favoriții tribunelor arădene, evoluând ca atacant și contribuind la marile performanțe ale UTA-ei din anii ’70, inclusiv la istorica eliminare a campioanei Olandei, Feyenoord Rotterdam, deținătoarea Cupei Campionilor Europeni.

„E considerat liderul generației care a adus pe malurile Mureșului ultimele două titluri naționale, momentul Feyenoord sau primăvara europeană din 1972. A oferit mereu momente de magie pentru un public care l-a iubit. Și pe care l-a iubit, la rândul lui”, se mai arată în mesajul postat pe Facebook.

Flavius Domide, unul dintre simbolurile UTA Arad și jucător marcant al generației care a dus România la Cupa Mondială din Mexic, 1970, s-a stins din viață. Deși a făcut parte din lotul naționalei, Domide nu a apucat să joace niciun minut în faimoasa „Grupă a Leilor” de la Guadalajara, la fel ca și Nicolae Dobrin.

După retragerea din activitate, legendarul fotbalist s-a dedicat formării noilor generații. A coordonat Centrul de Copii și Juniori al UTA-ei, apoi a devenit antrenor secund și ulterior principal al primei echipe. Sub conducerea sa, clubul arădean a reușit să revină în Divizia A în 1993, marcând un moment important din istoria sa.

Câțiva ani mai târziu, Flavius Domide a preluat funcția de președinte al UTA Arad, într-o perioadă dificilă pentru club, demonstrând încă o dată devotamentul față de echipa care i-a definit cariera. În semn de recunoaștere a meritelor sale, în 2016 a fost distins cu titlul de „Cetățean de Onoare al municipiului Arad”.

Flavius Domide a avut o carieră impresionantă la UTA Arad, disputând 342 de meciuri în prima divizie, un record pentru club. În aceste partide, fotbalistul a înscris 75 de goluri.

În tricoul „Bătrânei Doamne”, Domide a cucerit două titluri de campion al României, în 1969 și 1970, iar în 1972 UTA a încheiat sezonul pe locul 2, fiind devansată de FC Argeș, echipa lui Nicolae Dobrin.

Pe plan european, Domide a marcat 6 goluri în cele 16 partide disputate în cupele continentale între 1969 și 1973. În 1972, UTA a ajuns până în sferturile Cupei UEFA, eliminând pe rând Austria Salzburg (4-1, 1-3), Zaglebie Walbrzych (2-1, 1-1) și Vitória de Setúbal (3-0, 1-1), fiind apoi învinsă de Tottenham (0-2, 1-1).