Plafonarea adaosului la alimente dăunează antreprenorilor locali și crește importurile
Specialistul economic Iancu Guda a precizat că, dacă plafonezi adaosul, nu poți controla prețul final, având în vedere că acesta este influențat de costurile de producție și achiziție, care sunt dinamice în funcție de inflație (prețuri la energie, transport, materii prime, salarii etc.).
Guda a subliniat că creșterea inflației în perioada 2022–2023 și scăderea prețurilor în 2024–S1 2025 nu au fost determinate de această măsură, ci de fluctuația costurilor și dinamica cererii (venitul disponibil și ciclul creditului). El a atras atenția asupra impactului plafonării adaosului asupra producătorilor locali, care se confruntă cu creșteri de costuri, dar nu pot majora proporțional prețul final comparativ cu firmele concurente din import.
Specialistul economic a menționat că acest lucru afectează antreprenorii și producătorii români, evidențiind creșterea record a importurilor la carne, alimente și animale vii în primele șapte luni din 2025, după un alt record în 2024, și că problema nu este penuria generală, ci penuria de produse românești, afectată de OUG. El a mai spus că PSD promite protecție socială pentru consumatorii vulnerabili, dar aceasta nu se realizează prin mecanisme artificiale aplicate de mai bine de doi ani, care distorsionează piața liberă.
Cea mai eficientă modalitate de reducere a prețurilor este stimularea producției prin investiții
El a concluzionat că cea mai eficientă modalitate de reducere a prețurilor este stimularea producției prin investiții, nu plafonarea prețurilor sau a marjelor, și că cea mai bună formă de protecție socială este un loc de muncă bine plătit, nu OUG-uri care sufocă antreprenoriatul local și afectează PIB-ul, creșterea economică, investițiile și dezvoltarea.
„Am intervenit astazi LIVE la Antena3 CNN pentru a explica de ce trebuie eliminata plafonarea adaosului la alimentele de baza, dupa 2 ani in care aceasta OUG a tot fost prelungita nejustificat de mult si a distorsionat piata, afectand antreprenorii locali si amplificand importurile 👇
Cea mai buna forma de scadere a preturilor este stimularea productiei prin investitii, nu plafonand preturile / marjele (ideile acestea dateaza dinainte de ‘89). Cea mai buna forma de protectie sociala este un loc de munca bine platit! Nu OUG din pix, care sufoca antreprenoriatul local, cu efecte negative asupa PIB-ului, cresterii economice, investitiilor si dezvoltarii”, a scris acesta, luni seară, pe contul său de Facebook.