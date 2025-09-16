Garanția de bună execuție a fost executată, potrivit informațiilor oferite de Bogdan Ivan. Centrala, finalizată deja în proporție de peste 90%, poate fi terminată în 6–9 luni cu un nou constructor.

Proiectul de la Iernut este considerat strategic pentru securitatea energetică a României și pentru reducerea prețurilor la energie. După punerea în funcțiune, centrala va adăuga peste 400 MW de energie stabilă în Sistemul Energetic Național.

„Așa cum am promis, ne ținem de plan pentru deblocarea proiectelor strategice care vor întări siguranța energetică a României și vor contribui la scăderea prețului la energie. La Iernut, avem o termocentrală aproape finalizată, dar blocată de ani de zile din cauza insolvenței constructorului și a problemelor juridice. Am reziliat contractul cu Duro Felguera și am executat garanția de bună execuție. Cu un nou constructor, centrala – finalizată deja în proporție de peste 90% – poate fi terminată în 6–9 luni. După pornire, Iernut va adăuga peste 400 MW de energie stabilă în Sistemul Energetic Național”, a scris Bogdan Ivan pe Facebook.

Ministrul Energiei urmărește îndeaproape proiectul și a subliniat importanța respectării etapelor și termenelor pentru finalizarea tuturor proiectelor strategice. Măsurile luate vizează asigurarea energiei sigure și accesibile, precum și realizarea de investiții care să genereze rezultate reale pentru cetățeni și economie.

„Urmăresc îndeaproape acest proiect și vom continua să lucrăm cu determinare pentru ca fiecare etapă să fie respectată și finalizată la timp. Continuăm să luăm măsuri ferme pentru a asigura finalizarea tuturor proiectelor strategice, astfel încât România să beneficieze de energie sigură, accesibilă și de investiții care aduc rezultate reale pentru oameni și economie”, a conchis ministrul.

Răzvan Popescu, CEO-ul Romgaz, a vorbit anterior despre dificultățile întâmpinate de acest proiect. Acest a subliniat că Romgaz a făcut „tot ce i-a stat în putere pentru a efectua plăți directe către subcontractorii critici pentru a-i menține pe șantier”.