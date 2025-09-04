Bogdan Ivan a declarat că, analizând comparatorul public de prețuri, a observat diferențe semnificative între ofertele furnizorilor de energie. În urma discuțiilor pe care le-a avut împreună cu ANRE și Consiliul Concurenței, s-au produs scăderi de tarife, iar în prezent trei operatori practică prețuri sub 1,30 lei/kWh, nivelul maxim plafonat până la 1 iulie.

”Uitându-mă pe comparatorul public de preţuri, am văzut că avem un operator de furnizare care vine cu o ofertă de 1 leu per kWh şi toţi celalţi operatori se învârteau în jurul cifrei de 1,50 lei. După o discuţie aplicată şi foarte fermă din partea mea, ca ministru, împreună cu ANRE şi Consiliul Concurenţei şi această analiză, am văzut mai multe scăderi şi avem deja trei operatori pe piaţa din România, operatori de furnizare a energiei electrice, a căror tarife au scăzut deja sub 1,30 lei, cifra maximă la care era plafonat preţul până la data de 1 iulie”, a declarat acesta după ședința de Guvern.

Ministrul Energiei a menționat că situația îl determină să considere că furnizorii au recepționat mesajul transmis cu fermitate de Guvernul României.

Oficialul a subliniat că, în contextul actual dificil, este important ca și companiile cu profituri mari să sprijine România. El a apreciat faptul că acestea au înțeles mesajul și au început să ia voluntar măsuri de optimizare, ceea ce a dus deja la o tendință de scădere a costurilor, ce se va reflecta în facturile viitoare.

”Tranzităm o perioadă extrem de importantă şi avem nevoie, şi ca anumite companii care au obţinut profituri serioase în România, să ţină cont de faptul că în această perioadă complicată trebuie să susţinem ţara. Şi mă bucur foarte mult că au înţeles acest mesaj şi prin măsurile pe care le-am discutat împreună cu ei, prin măsurile care voluntar au început deja să le regleze, de a-şi optimiza procese, de a-şi optimiza achiziţii, de a-şi optimiza costuri, am reuşit să vedem o tendinţă de scădere deja, care este evident că se va reflecta la facturile viitoare”, a afirmat el.

Bogdan Ivan a explicat că legislația românească oferă tuturor utilizatorilor, fie persoane fizice, fie companii, posibilitatea de a-și schimba gratuit furnizorul de energie electrică într-un interval de 24 de ore până la 30 de zile.

Această opțiune se poate realiza online, direct de pe site-ul Autorității de Reglementare în Energie, prin selectarea județului de domiciliu și consultarea ofertelor disponibile. Astfel, un consumator care plătește în prezent 1,50 euro pe kWh poate opta pentru un furnizor care propune tarife mai mici, precum 1,00, 1,20 sau 1,26 euro.

Referitor la facturile la energie, ministrul a spus că a avut o discuție concisă și concretă cu președintele Nicușor Dan despre situația facturilor la energie și că urmează să îi transmită un material mai detaliat, care va fi înaintat ulterior atât Guvernului, cât și CSAT.

”Am avut o discuţie scurtă şi aplicată cu domnul preşedinte pe această temă. Urmează să-i prezint un material mai detaliat şi urmează să-l transmit atât către Guvernul României cât şi către Consiliul Suprem de Aparare a Ţării”, a spus acesta.

Bogdan Ivan a subliniat că, potrivit Constituției, problema energiei electrice și a securității energetice a României are atât implicații sociale, afectând bugetul fiecărui cetățean, cât și implicații economice, influențând întreaga societate, având în vedere că energia reprezintă aproximativ 10% din costurile industriei.

Oficialul a explicat că, în 2019, prețul energiei reprezenta aproximativ 2-3% din costul oricărui produs în Europa, inclusiv în România, în timp ce astăzi această pondere a ajuns în jur de 10%, fără a include industriile energointensive.

”Vorbesc despre industria alimentară, ceea ce înseamnă o creştere de aproximativ 5 ori în ponderea preţului final la raft, pentru produsele alimentare. Dacă vorbesc despre industria petrochimică, de exemplu, unde gazul şi energia au un impact foarte mare, acolo vorbim despre pondere până la 70-80% în preţul final, ceea ce pentru România, doar în cazul anului 2024, din total deficit de balanţă comercială de 34 de miliarde, 22 de miliarde sunt din industria petrochimică, care este dependentă de preţul energiei şi gazului”, a spus el.

Bogdan Ivan a afirmat că un preț mai redus al energiei electrice crește competitivitatea companiilor românești pe piețele interne și externe și contribuie la consolidarea economiei României. El a subliniat că guvernul, premierul, președintele și membrii CSAT urmăresc acest obiectiv comun și că prețul energiei influențează securitatea economică a țării și negocierile cu Comisia Europeană privind situațiile dificile cu care se confruntă România.

”Atunci când vorbim despre un preţ mai redus la energie electrică, vorbim despre creşterea competitivităţii companiilor noastre, atât pe piaţă internă cât şi pe piaţă externă, şi despre o Românie puternică din punct de vedere economic, şi cred foarte mult că actuala coaliţie de guvernare, premierul României, preşedintele ţării, membrii CSAT, avem cu toţi acelaşi interes, şi anume să facem din România o ţară puternică economic. Iar preţul energiei se regăseşte în tot ce înseamnă securitatea noastră economică şi în negocierile pe care le avem cu cei din Comisia Europeană, pentru a regla lucruri care ne-au dus într-o situaţie extrem de complicate”, a declarat el.

Ministrul Energiei a declarat că își asumă gestionarea tehnică și operațională a efortului României în domeniul energetic, dar că situația trebuie cunoscută de conducerea țării pentru a putea fi luate măsuri corespunzătoare, pe care le va propune și în documentul pe care îl va transmite CSAT.