Vechea schemă, spune Iancu Guda, a generat diferențe semnificative între prețul plafonat și prețul real, ceea ce a condus la decontări de aproximativ 8 miliarde de lei, pe care statul trebuie să le achite furnizorilor, cu întârzieri de aproape doi ani.

Noua schemă este concepută să fie corectă și țintită, oferind vouchere în valoare fixă doar beneficiarilor vulnerabili din punct de vedere financiar. Valoarea voucherului este de 50 de lei pe lună și se adresează exclusiv gospodăriilor cu venituri foarte mici.

Distribuirea voucherelor se poate face online prin aplicația EPIDS, dezvoltată și administrată de Serviciul de Telecomunicații Speciale, sau fizic, pentru cei fără acces la internet, prin oficiile poștale sau sediile primăriilor.

Se estimează că aproximativ 2,1 milioane de gospodării vor beneficia de aceste vouchere, cu un impact anualizat între 1,2 și 1,3 miliarde de lei. Această sumă este mult mai mică decât cea alocată în cadrul vechii scheme, care plafona prețul energiei la furnizor pentru toți consumatorii, indiferent de situația lor financiară.

Noua schemă urmărește astfel să direcționeze sprijinul către cei care au cea mai mare nevoie, corectând greșelile precedentelor politici de plafonare a prețurilor.

„Vorbim de un voucher de 50 de lei/lună doar pentru gospodăriile cu venituri foarte mici, care se pot acorda online prin aplicația EPIDS, dezvoltată și administrată de către Serviciul de Telecomunicații Speciale sau pentru consumatorii care nu au acces la internet sau vor să se ducă direct la oficiile poștale sau sediul Primăriei o pot face pentru a obține acest vouchere. Se estimează că vor beneficia circa 2,1 milioane de gospodării, cu un impact anualizat între 1,2 și 1,3 miliarde de RON, mult mai puțin decât vechea schemă, care a plafonat prețul la energie în mod greșit la prețul final la furnizor pentru consumatori, indiferent de situația lor financiară”, a mai spus consultantul fiscal.

Postarea acestuia poate fi vizualizată aici.