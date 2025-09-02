Prețul petrolului a urcat astăzi, 2 septembrie 2025, ca urmare a atacurilor repetate ale Ucrainei asupra rafinăriilor din Rusia. Fiind unul dintre cei mai mari exportatori de petrol la nivel mondial, orice perturbare a producției rusești stârnește îngrijorări pe piețele internaționale. Analiștii atrag atenția că aceste atacuri reduc cantitatea de țiței disponibilă pe piață și exercită presiuni asupra prețurilor.

Țițeiul Brent a înregistrat o creștere de 40 de cenți, respectiv 0,59%, ajungând la 68,55 dolari pe baril la ora 01:49 GMT. În același timp, țițeiul american West Texas Intermediate (WTI) a urcat la 65,06 dolari pe baril, după o majorare de 1,05 dolari, echivalentă cu 1,64%. Tranzacțiile futures pentru WTI nu au avut loc luni, întrucât în Statele Unite a fost sărbătorită Ziua Muncii.

Atacurile cu drone lansate de Ucraina au provocat oprirea unor instalații ce reprezentau cel puțin 17% din capacitatea totală de rafinare a Rusiei, adică aproximativ 1,1 milioane de barili pe zi.

Creșterea prețului petrolului este influențată și de anticipările privind politica Rezervei Federale a Statelor Unite (Fed). Mulți investitori consideră că banca centrală ar putea reduce dobânzile în septembrie pentru a sprijini economia americană. Dobânzile mai scăzute ar diminua costurile pentru companii și ar putea stimula cererea de energie, conducând astfel la un consum mai mare de petrol.

Creșterea prețului petrolului are un impact direct asupra costurilor de transport și energie la nivel global. Țările care depind de importurile de petrol, inclusiv statele din Uniunea Europeană, sunt deosebit de sensibile la aceste fluctuații. În România, prețurile la carburanți ar putea fi afectate în săptămânile următoare, în funcție de evoluția situației internaționale.

Analiștii economici estimează că piețele vor rămâne volatile cât timp conflictul din Ucraina continuă. O eventuală reducere a dobânzilor de către Fed ar putea stimula cererea, menținând astfel prețul petrolului ridicat, în timp ce o încetinire a economiei globale ar putea diminua consumul și ar reduce presiunea asupra pieței.

Prețul petrolului este influențat de mai mulți factori esențiali. Cererea și oferta reprezintă elementul de bază: atunci când cererea depășește oferta, prețurile cresc, iar când oferta este mai mare decât cererea, prețurile scad.

Evenimentele geopolitice, cum ar fi conflictele sau instabilitatea în regiunile producătoare de petrol, pot perturba aprovizionarea și ridica prețurile. Politicile OPEC privind nivelul producției influențează direct oferta și, implicit, prețurile.

Politicile economice, inclusiv ratele dobânzilor, inflația și creșterea economică globală, afectează cererea de petrol.

Cursul de schimb valutar, în special fluctuațiile dolarului american, poate modifica prețul pentru alte țări.

Nivelul stocurilor de petrol la nivel global influențează echilibrul dintre cerere și ofertă, iar condițiile meteorologice extreme, cum ar fi uraganele, pot perturba producția și transportul petrolului.

În plus, inovațiile tehnologice în extracție, cum ar fi fracturarea hidraulică, pot crește oferta și pot influența prețurile pe termen lung.