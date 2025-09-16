Dominic Fritz a explicat că, în ultimii zece ani, Colterm a primit 1,4 miliarde de lei pentru a menține subvenția la un nivel care să facă ca abonații să plătească doar aproximativ jumătate din prețul real, iar în ultimul an chiar sub jumătate.

El a precizat că intenția autorităților este ca 55% din costul încălzirii să fie suportat de abonați și doar 45% de oraș, situație inversă față de cea actuală.

Totodată, Fritz a subliniat că rețeaua de termoficare rămâne cea mai accesibilă formă de încălzire și a avertizat că cei care folosesc centrale pe gaz vor resimți în următorii ani creșteri semnificative ale costurilor legate de certificatele de emisii, recomandând astfel să nu părăsească sistemul public de termoficare.

“În ultimii zece ani, 1,4 miliarde de lei au fost dați la Colterm pentru a susține această subvenție, ca prețul pe care îl plătesc abonații să nu fie ce real, ci doar cam jumătate sau, în ultimul an, a fost sub jumătate. Și ce vrem să facem este ca 55% din preț să fie suportat de abonat, ci 45% de oraș. Momentan e fix invers. Dar încă rețeaua de termoficare este cea mai ieftină formă de încălzire. Cei care au centrale pe gaz vor vedea în următorii ani că costurile pentru certificate de emisii vor crește foarte mult. Recomandarea mea este să nu plece nimeni din sistemul public de termoficare”, spune Dominic Fritz.

Primarul menționează că administrația locală intenționează să folosească fondurile pentru a îmbunătăți eficiența sistemului de termoficare.

Tariful actual perceput clienților Colterm este de 349,78 lei/MWh, fără TVA, și este în vigoare din 2022. Primăria Timișoara a propus creșterea acestui tarif pentru populație la 466,19 lei/MWh, fără TVA.

Estimările realizate de Primăria Timișoara indică faptul că, pentru sezonul de iarnă 2025–2026, abonații vor achita suplimentar 480 de lei pentru un apartament cu o cameră, 700 de lei pentru unul cu două camere și 960 de lei pentru un apartament cu trei camere.

Ploieștenii care stau la bloc nu vor mai beneficia de subvenție pentru agentul termic, având în vedere că aceasta este valabilă până la 30 septembrie 2025.

Decizia a fost luată în cadrul unei ședințe a Consiliului Local Ploiești care a avut loc la finalul lunii martie 2025. Atunci, cel mai important proiect dezbătut a vizat prelungirea subvenției pentru energia termică destinată populației.

Aceasta acoperea integral diferența dintre costul real al producerii, transportului, distribuției și furnizării energiei și tariful perceput locatarilor. Proiectul nu fusese inițial pe ordinea de zi, dar a fost introdus ca punct suplimentar la propunerea primarului Mihai Polițeanu, deoarece subvenția urma să expire pe 31 martie 2025.

Aleșii locali au considerat că inițiativa era extrem de benefică pentru ploieșteni, mai ales că jumătate din locuitorii orașului trăiau în blocuri racordate la sistemul centralizat de încălzire. Viceprimarul Alexandru Săraru a propus un amendament prin care subvenția să fie prelungită șase luni, acoperind perioada 1 aprilie – 30 septembrie 2025, în loc de doar trei luni, cum stabilise inițial primarul. Amendamentul a fost aprobat după o pauză de consultări de zece minute.