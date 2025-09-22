Aseară, Piața Constituției a fost animată de un adevărat spectacol auto: peste 100 de mașini sport impresionante, conduse de artiști, sportivi, actori și influenceri, au captivat privirile trecătorilor.

După mai bine de nouă ani, faimosul raliu internațional „Gumball 3000” și-a făcut din nou apariția la București, ca parte a festivităților dedicate „Zilelor Bucureștiului”. Evenimentul a fost întreținut și mai mult de prezența unor artiști de renume mondial.

Participanții și-au expus supermașinile în fața Palatului Parlamentului, pe traseul raliului care a pornit sâmbătă de la Istanbul și se va încheia în Ibiza.

Maximillion Cooper, fondatorul Gumball 3000 în 1999, a condus un Brabus Rolls Royce Cullinan personalizat, fiind însoțit de soția sa, rapperița și câștigătoarea unui premiu Grammy, EVE.

Pe lângă impresionantele mașini expuse, atmosfera a fost animată de mai mulți artiști internaționali, printre care rapperița Eve și DJ-ul olandez Afrojack, ambii laureați ai premiilor Grammy.

În Piața Constituției a avut loc prezentarea, în premieră mondială, a unui automobil extrem de rar, produs în doar 125 de exemplare.

După lansarea oficială de la Istanbul, supermașinile, de la modele personalizate și clasice până la hipermașini ultra-rare, au ajuns în România. Ca surpriză exclusivă pentru București, evenimentul Gumball a inclus lansarea globală a modelului Koenigsegg Jesko „Cobyx”, unul dintre cele 125 de exemplare produse vreodată din acest hipercar ultra-rare.

România a fost pentru prima dată inclusă în traseul Raliului Gumball 3000 în anul 2016.