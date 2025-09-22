Sondajul de opinie este derulat lunar, având ca scop analiza percepțiilor publice asupra unor teme de interes național. Prin parteneriatul cu instituții academice și think-tankuri, proiectul urmărește să ofere o imagine clară a tendințelor din societatea românească și să stimuleze dezbateri despre politici publice relevante.

Conform organizatorilor, obiectivul este consolidarea democrației prin utilizarea unor instrumente de cercetare credibile și prin aducerea în spațiul public a opiniilor cetățenilor.

Culegerea datelor pentru ediția din septembrie 2025 s-a realizat prin metoda CATI (interviuri telefonice asistate de calculator), pe un eșantion de 1103 persoane, reprezentativ pentru populația adultă a României. Marja de eroare este de ±2,95%, la un nivel de încredere de 95%.

Unul dintre rezultatele centrale ale sondajului arată că 55,1% dintre respondenți consideră că toate partidele actuale ar trebui desființate și înlocuite cu unele noi. În schimb, 40,7% nu sunt de acord cu această afirmație, iar 4,1% nu au răspuns.

Sprijinul pentru înlocuirea formațiunilor existente diferă în funcție de preferințele electorale. Astfel, sunt de acord 45% dintre votanții PSD, 34% dintre votanții PNL, 33% dintre votanții USR și 71% dintre susținătorii AUR.

În privința distribuției demografice, procentul este mai ridicat în rândul tinerilor: 62% dintre persoanele sub 30 de ani și 58% dintre cei între 30 și 44 de ani. Ponderea scade treptat odată cu vârsta, dar rămâne peste 50% inclusiv în segmentul celor de peste 60 de ani.

Nivelul de educație influențează semnificativ percepțiile: 72% dintre persoanele cu studii primare împărtășesc această opinie, comparativ cu 35% dintre respondenții cu studii superioare.

De asemenea, locuitorii din mediul rural și din orașele mici se arată mai favorabili înlocuirii partidelor decât cei din București sau din marile centre urbane.

Întrebați explicit dacă ar vota un partid nou înființat, 50,6% dintre participanții la sondaj au răspuns afirmativ. În mai 2015, doar 29,8% exprimau aceeași disponibilitate, ceea ce indică o creștere semnificativă în ultimul deceniu. În prezent, 28,8% dintre respondenți declară că nu ar vota un partid nou, iar 19,9% nu sunt hotărâți.

Analiza detaliată arată că disponibilitatea este mai mare în rândul tinerilor: 64% dintre cei sub 30 de ani și 57% dintre cei cu vârste între 30 și 44 de ani ar fi deschiși să susțină o nouă formațiune politică.

Sprijinul scade odată cu înaintarea în vârstă, atingând 36% în rândul persoanelor de peste 60 de ani.

Din perspectiva orientării politice, 38% dintre votanții PSD, 44% dintre votanții PNL, 50% dintre votanții USR și 60% dintre susținătorii AUR ar opta pentru un partid nou. Distribuția pe sexe indică o ușoară diferență: 54% dintre bărbați și 48% dintre femei.

O pondere de 28,8% dintre respondenți nu ar vota o formațiune politică nou înființată. În această categorie intră 42% dintre alegătorii PSD, 34% dintre cei ai PNL și USR și 21% dintre votanții AUR.

Directorul INSCOP Research, Remus Ștefureac, a explicat semnificația acestor rezultate: