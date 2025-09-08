Sute de blocuri din București vor rămâne fără apă caldă. Compania Municipală Termoenergetica a anunțat lucrări de înlocuire, modernizare și reparații pe conductele rețelei termice din mai multe zone din București. Printre zonele afectate se numără:

Spitalul Fundeni și 337 de blocuri din Sectorul 2;

6 imobile din Sectorul 3 (Splaiul Unirii);

44 de blocuri din Sectorul 4 (Aleea Covasna);

65 de blocuri din Sectorul 5 (Calea Rahovei);

11 blocuri din Sectorul 6 (str. Moinești, PT „12 Liniei”);

75 de blocuri și imobile și 3 obiective industriale din Sectorul 6 (zona Crângași – Giulești – Regie);

48 de blocuri și un agent economic din Sectorul 6 (str. Valea Călugărească).

Lucrările se vor desfășura în perioada 10-12 septembrie. Conductele supuse reparațiilor au fost puse în funcțiune între anii 1970 și 1988, având, deci, peste 50 de ani vechime.

Potrivit reprezentanților Termoenergetica, termenele anunțate pentru reluarea furnizării agentului termic sunt estimative și depind de gradul de degradare constatat după deschiderea șantierelor.

Potrivit unei postări pe pagina de Facebook a Termonergtica, sunt vizate următoarele conducte:

1. Rețeaua termică primară – conductă Dn 600mm, în zona Parcului Plumbuita și a Șoselei Fundeni din Sectorul 2. Se vor executa lucrări de reparație a conductelor care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă către Spitalul Fundeni și 21 de puncte termice (337 blocuri) din data de 08 septembrie 2025, ora 09:00, până în data de 10 septembrie 2025, ora 23:00. Anul de punere în funcțiune a conductei din această zonă este 1976, această porțiune de rețea având aproape 50 de ani de funcționare.

2. Rețeaua termică primară – conductă Dn 1000mm pe Splaiul Unirii din Sectorul 3. Se vor executa lucrări de reparație a conductelor care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă către 6 imobile din data de 08 septembrie 2025, ora 09:00, până în data de 12 septembrie 2025, ora 23:00. Anul de punere în funcțiune a conductei din această zonă este 1988, această porțiune de rețea având peste 35 de ani de funcționare.

3. Rețeaua termică primară – conductă Dn 300mm pe Aleea Covasna din Sectorul 4. Se vor executa lucrări de reparație a conductelor care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă către 3 puncte termice (44 blocuri) din data de 09 septembrie 2025, ora 09:00, până în data 12 septembrie 2025, ora 20:00. Anul de punere în funcțiune a conductei din această zonă este 1987, această porțiune de rețea având aproape 40 de ani de funcționare.

4. Rețeaua termică primară – conductă Dn 700mm pe Calea Rahovei din Sectorul 5. Se vor executa lucrări de reparație a conductelor care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă către 3 puncte termice, (65 blocuri) din data de 08 septembrie 2025, ora 09:00, până în data de 11 septembrie 2025, ora 23:00. Anul de punere în funcțiune a conductei din această zonă este 1987, această porțiune de rețea având aproape 40 de ani de funcționare.

5. Rețeaua termică primară – conductă retur Dn 1000mm pe strada Moinești din Sectorul 6. Se vor executa lucrări de reparație a conductelor, care impun sistarea furnizării agentului termic către punctul termic ”12 Liniei” (11 blocuri) din data de 08 septembrie 2025, ora 9:00, până în data de 10 septembrie 2025, ora 23:00. Anul de punere în funcțiune a conductei corespunzătoare tronsonului menționat este anul 1982, această porțiune de rețea având aproape 45 ani de funcționare.

6. Rețeaua termică primară – conductă Dn 600/500/300/200mm, în perimetrul cuprins între Calea Crângași, străzile G.M.Zamfirescu, Portărești, N. Filimon, Calea Giulești, strada Alizeului, Șoseaua Orhideelor, Bulevardul Regiei și Splaiul Independentei din Sectorul 6. Firma Elsaco va executa lucrări pentru modernizarea rețelelor termice primare a Municipiului București, cuprinse în cadrul POIM. Tot atunci vor fi efectuate de către echipele companiei lucrări de reparație a unor conducte. Intervențiile impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă către nouă puncte termice (75 blocuri și imobile și trei obiective industriale) din data de 08 septembrie 2025, ora 09:00, până în data de 12 septembrie 2025, ora 23:00. Anul de punere în funcțiune a conductei din această zonă este din anul 1981, această porțiune de rețea având aproape 45 de ani de funcționare.

7. Rețeaua termică primară – conductă Dn 300mm pe strada Valea Călugărească din Sectorul 6. Se vor executa lucrări de reparații care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă către 2 puncte termice (48 de blocuri și un agent economic) din data de 11 septembrie 2025, ora 09:00, până în data de 12 septembrie 2025, ora 23:00. Anul de punere în funcțiune a conductei corespunzătoare racordului menționat este anul 1970, această porțiune de rețea având 55 ani de funcționare.