Raportul Inspectorului General al Departamentului de Justiție din septembrie 2025 ne dezvăluie un scandal de corupție la FBI: Charles McGonigal a servit în mod sistematic interesele Rusiei și Chinei, în timp ce conducea operațiuni de contraspionaj menite să combată aceste amenințări. Pe scurt, cel mai mare vânător de spioni al SUA a devenit un agent triplu, trădându-și jurământul pentru se îmbogăți, scrie într-un articol publicat de site-ul american de analize și investigații „The Narativ”, citat de cei de la Flux24.

Între anii 2016-2018, în calitate de agent special responsabil pentru contraspionaj, McGonigal lucra pentru adversarii pe care ar fi trebuit să îi prindă. În anul 2017, a acceptat 225.000 de dolari de la un contact albanez, în timp ce dezvăluia detalii sensibile ale investigației CEFC pentru a proteja interesele chineze.

Tot în anul 2017, McGonigal a dezvăluit faptul că FBI-ul viza CEFC, informație care a ajuns imediat la Serviciile de Informații din China. Între anii 2017-2018, a construit relații cu reprezentanți ai lui Oleg Deripaska. Între 2018-2020, a lucrat direct pentru Oleg Deripaska, după pensionare, primind plăți suplimentare de la surse rusești.

Oleg Deripaska, oligarhul rus sancționat de Occident din cauza legăturilor sale cu Vladimir Putin, l-a cultivat pe McGonigal ca pe un activ pe termen lung, plătindu-l după pensionare pentru servicii începute când el încă lucra pentru FBI.

Compania chineză „CEFC China Energy”, condusă de Ye Jianming, i-a oferit lui McGonigal 50.000 de dolari pe lună, în timp ce McGonigal dezvăluia detalii sensibile ale investigației sale, permițînd țintelor-cheie să scape de aplicarea legii din SUA.

Persoana A (probabil Agron Neza) și Persoana B (probabil Dorian Ducka) au servit drept canale ale lui McGonigal către operațiuni de informații străine.

Despre McGonigal și Ducka există deja informații de la nivelul cel mai înalt. Fostul președinte al Albaniei, Sali Berisha, de exemplu, spunea că aceștia au colaborat, sub tutela actualului premier al Albaniei, Edi Rama, cu Florian Coldea.