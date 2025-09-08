La finalul lunii august, Călin Georgescu a făcut o nouă cerere de prelungire a suspendării de la catedra de Ingineria Mediului din cadrul Universității Politehnica București-Centrul Universitar Pitești.

Fostul candidat la președinție a motivat cererea. El spune că este vorba despre situația în care se află acum.

De această dată, decizia va fi luată de către Consiliul de Administrație al Universității Politehnica București-Centrul Universitar Pitești.

Cererea de prelungire a fost trimisă printr-o altă persoană la facultatea la care predă ca și lector.

Membrii Consiliului de Administrație se vor întruni în această săptămână, miercuri, pentru a lua o decizie cu privire la cererea lui Călin Georgescu.

Surse din cadrul universității au precizat că cererea lui Călin Georgescu va intra, de această dată, sub incidența Articolului 54 din Codul Muncii. Aceasta spune clar că suspendarea se poate face, dar cu acordul părților.

Aceleași surse au mai precizat, pentru gândul.ro, că nu se știe dacă membrii consiliului, format din decani, prodecani și rectori, vor aproba această cerere.

Departamentul de Ingineria Mediului mai numără doar 40 de studenți înscriși, iar potrivit acelorași surse, în următorii doi ani este foarte probabil ca acest profil să fie retras din oferta educațională a Centrului Universitar Pitești.

Călin Georgescu va rămâne sub control judiciar pentru încă 60 de zile, după ce Judecătoria Sectorului 1 București a respins solicitarea sa de revocare a măsurii, la începutul acestei luni.

Acesta este acuzat de mai multe infracțiuni grave, între care se numără instigarea la acțiuni împotriva ordinii constituționale, transmiterea de informații false, precum și propagandă de natură fascistă, rasistă sau legionară.

Conform soluției pe scurt publicate pe portalul instanțelor, judecătorii au confirmat „legalitatea și temeinicia măsurii controlului judiciar”, instituită de procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție la data de 26 februarie 2025.

„Constată legalitatea şi temeinicia măsurii controlului judiciar, luată faţă de inculpatul Georgescu Călin, prin ordonanţa nr. 2226/221/P/2023/d1 din 26 februarie 2025 a procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, astfel cum a fost modificată ulterior. Menţine măsura preventivă a controlului judiciar faţă de inculpatul Georgescu Călin, până la o nouă verificare, dar nu mai târziu de 60 zile”, se arată în soluţia pe scurt a Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti, potrivit portalului instanţelor de judecată.

La ieșirea din sediul Judecătoriei Sectorului 1, Georgescu a descris menținerea măsurii drept „un abuz total împotriva legii”. Acesta este obligat să se prezinte săptămânal la poliție pentru semnarea documentelor, iar restricțiile impuse includ și interdicția de a posta mesaje cu caracter extremist pe rețelele sociale.